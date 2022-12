Viral Video: लिफ्ट में अकेला देखकर छेड़ने लगा शख्स, महिला ने सिखाया ऐसा सबक कि पड़ गए लेने के देने!

औरत को असहाय समझने वाले मर्द ये भूल जाते हैं कि उनको पैदा करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होतीं, बस उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता है. जो औरत बच्चे पैदा करने के दौरान भयंकर दर्द देकर नए इंसान को इस धरती पर ला सकती है, वो अपने बचाव में किसी और को भयंकर दर्द दे भी सकती है. ऐसा ही एक महिला (Woman beat molester in elevator video) ने लिफ्ट के अंदर किया जब वो अकेले एक मर्द के साथ मौजूद थी. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर अक्सर प्रतीकात्मक वीडियोज बनाए जाते हैं, जो होते तो स्क्रिप्टेड हैं पर अच्छा संदेश देते हैं. आज हम जिस वीडियो (woman beating molester viral video) की बात कर रहे हैं, वो भी देखने में स्क्रिप्टेड लग रहा है, हालांकि, हम इस बात को दावे से नहीं कह सकते. वीडियो (Concept videos) का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि चाहे ये स्क्रिप्टेड हो या ना हो, इसे देखकर लड़कियों के अंदर मोटिवेशन जरूर आएगा और वो ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कभी डरेंगी नहीं.

