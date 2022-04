दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है शख्स, मगर गर्लफ्रेंड मिलने में हो रही मुश्किल! बताया विचित्र कारण

आज के वक्त में पुरुष हो या औरत, हर कोई चाहता है कि उनको प्यार करने वाला कोई हो, जिसके साथ वो मीठी-मीठी बातें कर सकें. जहां आजकल कम उम्र के युवक-युवतियों के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, वहीं इंग्लैंड का एक शख्स इस बात से परेशान है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड (Man unable to find girlfriend due to good looks) नहीं बनती. हैरानी की बात तो ये है कि शख्स दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है.

विंडसर (Windsor) के रहने वाले 32 साल के कैलम फ्लैनगन (Callum Flanagan) एक मैथ्स टीचर हैं. हाल ही में उन्होंने द सन वेबसाइट से बात कर अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें देखकर जरूर ये सोचते हैं कि वो रिलेशनशिप में होंगे मगर ऐसा नहीं है. इसतने स्मार्ट दिखने के बावजूद भी वो पिछले 6 सालों से सिंगल (man single for 6 years due to looks) हैं.

कैलम को टिंडर पर महिलाएं समझ लेती हैं नकली इंसान

कैलम ने बताया कि वो टिंडर पर भी यूजर हैं मगर वहां भी कोई लड़की (Women find handsome man fake on tinder) उनके साथ डेट पर जाने को तैयार नहीं है. उनका कहना है कि वो इतने हैंडसम लगते हैं कि लड़कियों को उनपर शक होने लगता है कि कहीं वो कोई बेहरूपिये या ठग तो नहीं हैं जो डेटिंग एप्स के जरिए महिलाओं को फंसाकर उनसे रुपये ऐंठते हैं. उन्होंने कहा कि जैसे ही महिलाएं उनकी अच्छी जॉब, उनका सलीके से तैयार हुआ लुक, खुद के प्रति सम्मान देखती हैं तो उन्हें कैलम नकली इंसान लगने लगते हैं. उनका सोचना है कि आज के वक्त में इतना सीधा-साधा और शरीफ व्यक्ति इस दुनिया में कैसे हो सकता है.

महिलाएं करने लगती हैं अजीबोगरीब सवाल

कई बार तो लड़कियों ने उनसे खुद ही पूछ लिया है कि कहीं वो नाटक तो नहीं कर रहे है. उन्हें ऐसी बातें गुस्सा तो दिलाती हैं मगर अब उन्हें इन सवालों और टिप्पणियों की आदत पड़ गई है. उन्होंने कहा कि जब आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो वो डेटिंग भी पहले ऑनलाइन ही करना चाहते हैं. उसके बाद किसी से मिलना चाहते हैं. कई बार तो उन्हें ऐसे भी ताने सुनने को मिले हैं कि उन्होंने या तो अपनी फोटोज एडिट की हैं या फिर उन्होंने किसी और की फोटो को अपने अकाउंट पर लगाया है. कैलम ने कहा कि इन सब बातों के बावजूद भी वो डेटिंग एप्स पर ही भरोसा करेंगे और उन्हें यकीन है कि एक ना एक दिन उन्हें उनकी ड्रीम गर्ल मिल जाएगी.

