जूम कॉल के बीच अपने कपड़े उतारकर घर में घूमने लगा शख्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

कोरोना के कारण जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही लोगों को डिजटल तरीके से मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं. ऐसे में जूम एप का काफी नाम हो गया है. अधिकतर लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप के जरिए अपनी मीटिंग्स करते हैं. मगर कई बार जूम मीटिंग के दौरान लोगों ने ऐसी गलतियां (Zoom Meeting Viral Video) कर दी हैं जो चर्चा का विषय बन गई हैं. हाल ही में ऐसा ही कुछ एक शख्स के साथ हुआ जिसने अपनी मीटिंग के दौरान ही अपने सारे कपड़े (Man undress on zoom call) उतार दिए.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कई लोग जूम मीटिंग करते नजर आ रहे हैं. तभी अचानक एक शख्स अपने कपड़े (Man Undress in Zoom Meeting Viral Video) उतार देता है और कमरे में टहलने लगता है. मीटिंग में नजर आ रहे अन्य लोग हैरान हो जाते हैं. आपको बता दें कि ये वीडियो अमेरिका के मियामी बीच चैंबर ऑफ कॉमर्स (Miami Beach Chamber of Commerce) की एक मीटिंग का है.

Miami Beach man appears to disrobe and walk around naked during this morning’s @MiamiBeachBiz Chamber of Commerce Zoom meeting to discuss, among other things, “negativity of social media” as it relates to the city’s public image. #BecauseMiami pic.twitter.com/KyIbXCwRZ9

— Because Miami (@BecauseMiami) November 9, 2021