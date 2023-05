Viral Video: पालतू सांप को बना लिया चाबुक, दुश्मन को मारने के लिए किया इस्तेमाल! पुलिस ने आकर रुकवाई लड़ाई

चाबुक तो आपने देखा ही होगा. फिल्मों में जाबुक देखने के बाद, बच्चे घरों में रस्सी या वॉशिंग मशीन के छोटे पाइप को चाबुक की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं. पर क्या आपने कभी किसी को सांप (Man use python as weapon) इस्तेमाल करते देखा है? आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि सांप के काटने का डर है और साथ ही जीव की भी ऐसा करने में मौत हो सकती है! पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शख्स ऐसा ही करता नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @crazyclipsonly पर हाल ही में एक वीडियो (snake used as weapon viral video) शेयर किया गया है जिसमें दो युवक सड़क पर लड़ते नजर आ रहे हैं. आमतौर पर जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते हैं, या फिर उनके पास मारने का कोई हथियार होता है तो उसका प्रयोग करते हैं. कई लोग बेसबॉल बैट, क्रिकेट बैट, विकेट या इस तरह की चीजों से भी हिंसा करते हैं. पर इस वीडियो में तो अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है. एक शख्स सांप को चाबुक बनाकर उससे दूसरे व्यक्ति पर हमला करता नजर आ रहा है.

Dude uses his pet snake as a weapon during street fight in Toronto 😳 pic.twitter.com/T2lLKaLe4E

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) May 13, 2023