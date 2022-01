VIDEO: हजारों फीट की ऊंचाई पर शख्स ने की रस्सी पर चलने की कोशिश, संतुलन खोते ही हुआ बड़ा हादसा!

आपने कभी ना कभी किसी मेले या सर्कस में लोगों को रस्सी (Walking on rope) पर चलने वाला करतब दिखाते तो देखा ही होगा. कई बार छोटे बच्चे भी दो डंडों के बीच रस्सी बांधकर उसपर संतुलन बनाते हुए चलने की कोशिश करते हैं. पर क्या कभी आपने किसी इंसान को हजारों फीट की ऊंचाई पर रस्सी (Man walking on rope in sky video) पर चलने का करतब दिखाते हुए देखा है? आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक शख्स बेहद ऊंचाई पर एक रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहा है.

अजब-गजब वीडियोज के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट अर्थपिक्स (Earth Pix) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स हजारों फीट की ऊंचाई पर रस्सी पर रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहा है. वीडियो में एक रस्सी को पैराशूट से लटके दो लोग पकड़े नजर आ रहे हैं. इस रस्सी पर एक शख्स (Man walks on rope in sky viral video) पहले बैठा दिखता है और फिर अचानक से खड़ा होकर बैलेंस बनाने लगता है. मगर उसके बाद बेहद हैरान करने वाली एक घटना घटती है.

हवा में रस्सी पर चल रहा था, अचानक खो दिया संतुलन

शख्स कुछ पल के लिए खुद को संतुलित तो कर लेता है मगर अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है. हालांकि उसे पूरा नीचे गिरते नहीं दिखाया गया है मगर इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते देखने का ये दृश्य भयानक है. मगर डर की कोई बात नहीं है क्योंकि शख्स की पीठ पर पैराशूट का बैग टंगा दिख रहा है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है. इसे 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है.

शख्स बना चुका है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

चलिए अब आपको बताते हैं कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स असल में कौन है. वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम पाबलो सिगनोरेट (Pablo Signoret) है जो फ्रांस के निवासी हैं. उनके इंस्टाग्राम पर आपको इस तरह के बेहद डरावने करतब दिख जाएंगे. उन्होंने अपने इसी करतब के दम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है. साल 2018 में पाबलो ने सबसे ऊंचाई से रस्सी पर, आंखों पर पट्टी बांधकर चलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ( world’s longest highline walk between two mountains-blindfolded) बनाया था. दो पहाड़ों पर लगी रस्सी पर पाबलो आंखों पर पट्टी बांधकर चले थे. रस्सी की ऊंचाई 1,387 फीट थी. 25 मिनट तक वो उस रस्सी पर चलते रहे थे.

