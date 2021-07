Viral: डॉन बनने की चाहत में तमंचा लहराने वाले शक्स को पुलिस ने सिखाया सबक, ऐसे उतरा भूत

राहों में उनसे मुलाकात हो गई 🚔🚔 जिससे डरते थे वही बात हो गयी । एक और महापुरुष तमंचे के प्रेम में पहुँच गये जेल । खैर ग़लती मान ली यही बड़ी बात है । आने वाले भविष्य के लिये शुभकामनायें । 😆😆 pic.twitter.com/liyOokUbU4

— Dr. Iraj Raja IPS (@drIRAJRAJA) July 19, 2021

कुछ लोगों को दबंगई (Domineering) की इतनी ज्यादा आदत होती है कि वो यह तक भूल जाते हैं कि वह ऐसा कर अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकते हैं. ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ जो लोगों पर अपना दबदबा बनाने के लिए उसने लोगों को तमंचा लहरा कर दिखाने का फैसला लिया. जिसके बाद पुलिस ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी.दरअसल, गाजियाबाद ग्रामीण के एसपी डॉ. इराज रजा (Dr. Iraj Raja) ने ट्विटर पर एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है. जिसमें उन्होंने पुलिस वैन के इमोजी के साथ कैप्शन लिखा है, ''राहों में उनसे मुलाकात हो गई. जिससे डरते थे वही बात हो गई. एक और महापुरुष तमंचे के प्रेम में पहुंच गए जेल. खैर, गलती मान ली यही बड़ी बात है. आने वाले भविष्य के लिये शुभकामनाएं.'' इसके साथ उन्होंने एक शख्स की 2 तस्वीरों का कोलाज (Collage of pictures) पोस्ट किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लेफ्ट साइड वाली तस्वीर में शख्स ने दोनों हाथों में हथियार पकड़े हुए हैं और ऊपर इमेज टेक्स्ट में लिखा है, 'पहले- मैं वेस्ट यूपी का डॉन ( (Don of West Uttar Pradesh) बनना चाहता हूं' और दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि वही शख्स नीचे हाथ जोड़ कर बैठा हुआ है और इस तस्वीर के ऊपर इमेज टेक्सट लिखा है, 'बाद में- मैं कोई डॉन नहीं बनना चाहता हूं. मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता हूं. गलती हो गई.जानकारी के मुताबिक शख्स ने पहले वाली तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंड (Social Media account) पर पोस्ट की थी. आपको बता दें कि बिना लाइसेंस के हथियारों (Weapons without license) के साथ पकड़े जाने या ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस (UP Police) कड़ी कार्रवाई करती है. हांलाकि, इस मामले में शख्स ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली थी, इसलिए उसे वार्निंग दे कर छोड़ दिया गया.अब यह पोस्ट वायरल हो रहा है और लोग जमकर इस पर कमेंट्स कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लोग मीम्स (Memes) भी शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने एक्टर पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) की एक डायलॉग को शेयर करते हुए कहा कि ये डॉन अब कह रहा होगा, 'दुकान जमा रहा था, आप लोग आ कर बेरोजगार कर दिए.' वहीं एक यूजर ने शख्स की फटकार लगाते हुए कहा, 'इतना ही शौक है पढ़ाई वढाई कीजिए आईपीएस बनिए फिर क्या तमंचा...एके47 लेके घूमो वूमो...' वहीं एक शख्स ने यह पूछा कि गलती मान लेने से सजा नहीं होती क्या? तो एक यूजर ने कमेंट किया, 'ऐसे लोगों का यही इलाज है सर.'