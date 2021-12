Viral Video: प्लेन में फेस मास्क की जगह शख्स ने पहनी महिलाओं की अंडरवियर! धक्के मारकर निकाल दिया बाहर

कोरोना (Coronavirus Pandemic) का कहर अभी भी जारी है. दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के ओमीक्रॉन वेरिएंट (Covid-19 Omicron Variant) ने दस्तक दे दी है. ऐसे में लोगों को पहली की तरह मास्क पहनने, दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई बरतने की काफी जरूरत है. कई लोग फेस मास्क पहनने को गंभीरता से नहीं लेते. कुछ तो गलत तरह से मास्क पहन लेते हैं जबकि कुछ मास्क पहनते ही नहीं. मगर इन दिनों एक शख्स की खूब चर्चा है. वो इसलिए कि उसने मास्क तो पहना मगर वो आम मास्क्स की तरह नहीं था. दरअसल, शख्स ने महिलाओं की अंडरवियर को फेस मास्क (Man Wear Thong as Face Mask in Flight) की तरह पहनकर फ्लाइट में ट्रैवेल करने का प्लान बना लिया.

अमेरिका के फ्लॉरिडा में एडम जीन (Adam Jenne) नाम के एक शख्स अपनी अजीबोगरीब हरकत के कारण काफी चर्चा में हैं. केप कोरल के एडम हाल ही में फ्लोरिडा के फोर्ट लौडरडेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Fort Lauderdale International Airport) से वॉशिंग्टन डीसी जा रहे थे. अमेरिका में ओमीक्रॉन वेरिएंट के चलते फ्लाइट में मास्क अनिवार्य है. इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे. विरोध करने का उन्होंने अलग ही तरीका ढूंढ निकाला.

A Florida man gets kicked off of a United Airlines flight for wearing red women’s underwear on his face as a mask. He wore the underwear as a protest to the mask mandate. The man was kicked off the flight bound for DC.

