Shocking: सो कर उठने के बाद शख्स को कुछ भी नहीं रहता याद! हादसे में लगी थी दिमाग पर गंभीर चोट

अगर आपने आमिर खान स्टारर ‘गजनी’ फिल्म देखी होगी तो आपको आमिर द्वारा निभाए गया ‘संजय सिंघानिया’ का किरदार भी याद होगा. जब उसके सिर पर गंभीर चोट लगती है, तो वो सब कुछ भूल जाता है. उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस (Short Term Memory Loss) हो जाता है और उसकी याददाश्त कुछ मिनटों की ही रह जाती है. यूं तो वो एक फिल्म थी मगर हकीकत में भी लोगों को वैसी ही समस्या हो सकती है. आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी याददाश्त सिर्फ 1 दिन (Man has memory of 1 day) की ही है. अगले दिन वो सब कुछ भूल जाता है.

जर्मनी (Germany News) के रहने वाले डेनियल स्किमिट (Daniel Schmidt) को ऐसी समस्या है जिसके बारे में ना ही कोई सोच सकता है और जानने के बाद ना ही कोई आसानी से यकीन कर सकता है. डेनियल जब रात में सोते हैं तब तक उन्हें अपने पूरे दिन का हिसाब-किताब याद रहता है. यानी उन्हें ये पता रहता है कि उन्होंने दिनभर क्या किया, कहां गए, किस्से मिले, क्या खाया मगर वो रात में जैसे ही सोते हैं और फिर अगले दिन सुबह उठते हैं तो वो पिछले दिन (Man forgets everything after waking up) की सारी बातें भूल चुके होते हैं. ये सुननें जितना शॉकिंग है, डेनियल के लिए उतना ही मुश्किल भी.



डेनियल को है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस

14 फरवरी 2015 को डेनियल एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनके दिमाग पर भी चोट लगी थी. डॉक्टर्स की काफी कोशिशों के बाद वो तो बच गए मगर इस हादसे के कारण उनकी मेमोरी नहीं बच पाई. डेनियल के दिमाग के साथ समस्या ये है कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं बदल पाता है. इस वजह से डेनियल रोजमर्रा की चीजों को लंबे वक्त तक याद नहीं रख पाते. ARTE TV ने डेनियल पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है.

लोगों को याद रखने के लिए रोज मिलते हैं डेनियल

रिपोर्ट्स के अनुसार डेनियल को लोगों की आवाजें, और कुछ बातें अगले दिन तक याद रहती हैं जिससे वो कनेक्ट कर लेते हैं. अगर कोई उनसे काफी दिन बाद मिले तो फिर वो उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं. यही कारण है कि डेनियल रोज की प्रमुख चीजों को नोट कर लेते हैं जिससे कि अगले दिन वो उसे ना भूलें. डेनियल की एक गर्लफ्रेंड भी है जिससे वो एक वक्त में रोज मिलते थे ताकि उसे वो कभी ना भूल पाएं. लेकिन अब वो दोनों अलग हो चुके हैं. फिर भी डेनियल अपने बेटे के कारण उन लोगों से हर दिन मिलना चाहते हैं.

