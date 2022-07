चलती स्कूटी पर लैपटॉप खोलकर काम करते दिखा शख्स, लोग ऑफिस के बॉस को देने लगे ताने!

सोशल मीडिया पर कुछ भी और कभी भी वायरल हो सकता है. कई बार यहां ऐसी चीजें वायरल होने लगती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं. इन दिनों एक फोटो काफी चर्चा में है जिसमें एक शख्स स्कूटी पर सवार होकर संभवतया ऑफिस (Man operating laptop on moving scooty) का काम करते नजर आ रहा है. वैसे ऑफिस के काम की टेंशन बहुत से लोगों को होती है मगर ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई दो पहिया गाड़ी (man working on two wheeler) पर भी बैठकर काम करता रहे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर हर्षमीत सिंह (Harshmeet Singh) नाम के शख्स ने एक पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में अजीबोगरीब बात ये है कि इस फोटो (Employee operating laptop sitting on scooty photo) में एक शख्स नजर आ रहा है जिसे इतना जरूरी काम है कि वो स्कूटी पर पीछे बैठकर ही लैपटॉप पर काम करते नजर आ रहा है. अब फोटो से ये तो नहीं पता चल रहा है कि वो क्या काम कर रहा है मगर हर्षमीत के कैप्शन में ये दावा किया गया है कि लड़का ऑफिस का काम कर रहा है.

लिंक्डइन पर ये पोस्ट वायरल हो रहा है. (फोटो: LinkedIn/Harshmeet Singh)

स्कूटी पर बैठकर लैपटॉप पर काम करते दिखा शख्स

कैप्शन के अनुसार तस्वीर बैंगलुरु में रात 11 बजे की है. शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले फ्लायओवर पर एक शख्स स्कूटी से जा रहा है. वो पीछे बैठा है और अपना लैपटॉप खोलकर काम कर रहा है. हर्षमीत ने इस जानकारी के साथ लिखा- यदि आप एक बॉस के रूप में अपने सहयोगियों को उनकी सुरक्षा की कीमत पर समय सीमा को पूरा करने के लिए आतंकित करने में सक्षम हैं, तो यह आपके लिए सोचने का समय है. ‘IT’S URGENT’ और ‘DO IT ASAP’ जैसे शब्दों का अधिक सावधानी से उपयोग करें, खासकर तब, जब आप सत्ता पर बैठे हों. आप नहीं जानते कि इन शब्दों का आपके नीचे काम करने वाले लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

फोटो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस पोस्ट को 40 हजार के करीब लाइक्स मिल चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने इसे शेयर और इसपर कमेंट किया है. एक शख्स ने कहा कि गाड़ी पर पीछे बैठकर काम करने का चाहे जो भी कारण हो मगर ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज का चयन करते हैं. अगर आपकी नौकरी परिवार के लिए जरूरी है ध्यान रहे कि आपकी जिंदगी उसके लिए ज्यादा आवश्यक है. एक शख्स ने कहा कि संभव वो व्यक्ति आखिरी वक्त पर अपने लिए किसी फ्लाइट का टिकट बुक कर रहा हो, मगर ये फिर भी रिस्की है. कई लोगों ने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि हर्षमीत को कैसे पता कि उसके बॉस ने उसे ऐसा करने को कहा, वहीं कई लोगों का कहना है कि काम चाहे जो भी हो, रास्ते में लैपटॉप पर काम कर लेना बेवकूफी है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news