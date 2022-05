VIDEO: शख्स ने रोड पर लिखी ऐसी बात कि लोग एक दूसरे को लगाने लगे गले! प्यार बांटने का खोजा अनोखा तरीका

दुनिया में नफरत बहुत है. हर तरफ, हर दिन आपको नफरत से जुड़ी ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी जिसे मेहसूस कर के आपका दिल दुखने लगेगा. जहां युद्ध हो रहे हैं, अपने ही अपनों को धोखा दे रहे हैं, वहां प्यार बांटना बेहद जरूरी है. ऐसे में अगर कोई इंसान प्यार फैलाने की दिशा में छोटा सा भी कदम आगे बढ़ाता है तो उसकी चर्चा होनी ही चाहिए. हाल ही में ऐसा ही एक शख्स नजर आया जिसमें अनोखे तरीके (Man share amazing way to spred love) से लोगों के बीच प्यार फैलाने का प्लान बनाया.

सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) अपने मजेदार और अजब-गजब वीडियोज के लिए फेमस है. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक शख्स ने अनोखे ढंग से लोगों के बीच प्यार बांटा और उन्हें सिखाया कि जिनसे हम प्यार करते हैं, उन्हें गले (Man writes Hug Here on street to make people hug each other) लगाने का कोई वक्त नहीं होता. उन्हें कभी भी और कहीं भी गले लगाया जा सकता है.

View this post on Instagram A post shared by ViralHog (@viralhog)



लोगों ने एक दूसरे को लगाया गले

वीडियो में एक शख्स ने अपने घर के बाहर फुटपाथ पर चॉक से जमीन पर स्केच बनाया और वहां लिख दिया ‘हग हियर’ (Man writes ‘Hug here’ on footpath video), यानी यहां गले लगाएं. उसके बाद वो अपनी पत्नी को गले लगाते दिख रहा है. मगर रोचक बात ये है कि वहां से गुजरने वाले कई लोग एक दूसरे उस स्थान पर गले लगाते दिख रहे हैं. दोस्त, प्रेमी-प्रमिका वहां रुककर उस जगह को देख रहे हैं और फिर वहीं एक दूसरे को गले लगा ले रहे हैं. वाकई, एक दूसरे में प्यार बांटने का ये तरीका काफी मजेदार और अनोखा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर काफी पसंद किया गया है. आपको बता दें कि वीडियो को 70 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. जबकि बहुत लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर प्रतिक्रिया भी दी है. एक महिला ने लिखा कि प्यार फैलाएं. जबकि एक शख्स ने मजाक में कहा कि वीडियो में नजर आ रहे एक शख्स ने प्यार फैलाने का काम नहीं किया क्योंकि वो बिना गले मिले ही वहां से चला गया. एक ने लिखा कि वीडियो में नजर आ रहे 3 दोस्तों का आपस में गले लगाना सबसे प्यारा दृश्य है. एक ने लिखा कि ये बेहद खूबसूरत चीज है और वो भी अपने घर के बाहर ऐसा ही करेगा.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news