'मजा नहीं आ रहा' लिखकर शख्स ने दे दिया इस्तीफा, वायरल हो रहा नौकरी छोड़ने का मजेदार लेटर

आज के वक्त में लोगों के लिए पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है जॉब सैटिस्फेक्शन (Job satisfaction). यानी नौकरी में होने वाली तसल्ली, सुख और शांति. बहुत से लोग नौकरी की उलझनों से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर नौकरी छोड़ पाने की हिम्मत होती है, क्योंकि बिना नौकरी के जीवनयापन करना भी मुश्किल है. पर ऐसा लगता है कि एक शख्स ने नौकरी की टेंशन को झेला ही नहीं और सीधे ये कहकर इस्तीफा (weird resignation letter) दे दिया कि उसे मजा नहीं आ रहा.

इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर अक्सर अजब-गजब पोस्ट शेयर करते रहते हैं. उनके कई पोस्ट इतने मजेदार होते हैं कि वो वायरल होने लगते हैं. हाल ही में उन्होंने एक फोटो शेयर की है जो राजेश नाम के किसी शख्स द्वारा ऑफिस में दिया गया इस्तीफा (Man writes Maza nahi aa raha on resignation letter) लग रहा है. आमतौर पर ऑफिसेज में मेल के जरिए या फिर लिखित तौर पर बेहद तरीके और तय पैटर्न के आधार पर ही इस्तीफा दिया जाता है. मगर जो फोटो हर्ष ने शेयर की है, उसमें शख्स ने बिल्कुल सीधे-सपाट शब्दों में कह दिया कि वो रिजाइन कर रहा है.

This letter is short but very deep. A serious problem that we all need to solve… pic.twitter.com/B35ig45Hhs

