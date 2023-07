'तूफान से पहले की खामोशी!' बाढ़ आने के कुछ दिन पहले ऐसा था हिमाचल का नजारा, Video हो रहा वायरल

बाढ़ से उत्तर भारत का बुरा हाल है. हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कई अन्य राज्यों में भी बाढ़ का कहर जारी है. कई लोग बेघर हो गए हैं. हिमाल प्रदेश के कई हिस्सों में खूब तबाही हुई है. पर तबाही से कुछ ही दिन पहले तक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी. अचानक से पानी ने राज्य का हुलिया बदल दिया. इस बात का सबूत एक वायरल वीडियो (Manali video before flood) से देखने को मिल रहा है. वीडियो (Himachal Pradesh Manali Viral Video) में मनाली का तूफान से पहले का नजारा देखने को मिल रहा है, जिसमें स्थिति सामान्य दिख रही है.

ट्विटर अकाउंट @GoHimachal_ पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें हिमाचल प्रदेश के मनाली (Himachal Pradesh Manali flood video) का दृश्य देखने को मिल रहा है. ये वीडियो 8 जुलाई 2023 का है. वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया है- “तूफान के पहले की खामोशी. वीडियो में आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे बनी सर्पीली सड़क पर कई कारें चलती नजर आ रही हैं. नदी में तेजी से हिलोरें उठ रही हैं. बारिश भी तेज हो रही है. ठीक इसी वक्त के बाद बाढ़ ने मनाली में दस्तक दी थी और पूरा इलाका जलमग्न हो गया था.”

The calm before the storm.(Manali 8 July 2023 before flash floods) pic.twitter.com/75UThx4Sdw

— Go Himachal (@GoHimachal_) July 14, 2023