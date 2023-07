Manipur का अनोखा मार्शल आर्ट्स, होता है तलवार-भाले का इस्तेमाल, साथ में करते हैं डांस!

मणिपुर हिंसा (Manipur violence) की वजह से भारत का ये खूबसूरत राज्य इन दिनों गलत कारणों की वजह से चर्चा में है. पर सच तो ये है कि इस राज्य में कई ऐसी अनोखी चीजें हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं. यहां के शादी-समारोह से जुड़ी मान्यताओं से लेकर लड़ाई के तरीकों तक. आज हम आपको मणिपुर के अनोखे मार्शल आर्ट्स (Manipur Martial Arts) की कला के बारे में बताने जा रहे हैं. ये लड़ाई का एक तरीका जरूर है, पर इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे लड़ाके, तलवार-भालों के साथ डांस कर रहे हैं. इसमें लड़ने के साथ योद्धा, लयबद्ध (Martial Arts with rhythmical movement) तरीके से मूवमेंट करते हैं, जो इन्हें सबसे अलग बनाता है.

ओकेनॉर्थ ईस्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इस अनोखे मार्शल आर्ट्स को थांग-ता (Thang-Ta martial arts) कहते हैं जो मणिपुर का मार्शल आर्ट्स है. इसका अर्थ होता है तलवार और भाला चलाने की कला. इस कला को हुयेन लालॉन्ग (Huyen Lallong) यानी “सुरक्षित-रक्षा की विधि” के रूप में भी जाना जाता है. यह कला रूप केवल लड़ाई के बारे में नहीं है बल्कि इसमें भौतिक संस्कृति की एक विस्तृत प्रणाली भी शामिल है जिसमें सांस लेने के तरीके, ध्यान और अनुष्ठान शामिल हैं.

