पति-पत्नी ने अपने रिश्ते में महिला को किया शामिल, जल्द ही शादी के बंधन में साथ बंधेंगे तीनों!

पहले ऐसा कहा जाता था कि अगर पति-पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा इंसान प्रवेश कर जाए तो उनका रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ जाता है. मगर आज के समाज के बदलते रिश्तों में ये बात सच नहीं रह गई है. वो इसलिए क्योंकि अब खुद से कपल अपने बीच तीसरे (Throuple) को लेकर आ रहे हैं और नए तरह के रिश्ते को जन्म दे रहे हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में इंग्लैंड के एक कपल (England couple invited woman to be their girlfriend) ने किया जिन्होंने साथ में एक तीसरी महिला को अपने रिश्ते में शामिल कर लिया.

ईस्ट ससेक्स (East Essex) में रहने वाले 25 साल के टॉम और 24 साल की लेस्ली हिलयार्ड (Lesley Hillyard) ने साल 2017 में शादी की थी. तब दोनों को ये बात पता थी कि लेस्ले संमलैंगिक हैं, यानी वो एक बायसेक्शुअल हैं और उन्हें पुरुष और औरते दोनों ही पसंद हैं. कपल एक दूसरे के साथ खुशी-खुशी रह रहे थे मगर एक बार दोनों ने हंसी-मजाक में तय किया कि उनके रिश्ते में वो एक तीसरे इंसान को भी शामिल करेंगे. चूंकि लेस्ली को लड़कियां पसंद थीं इसलिए उन्होंने सोचा कि वो किसी औरत को दोनों का लाइफ पार्टनर (Polyamorous couple) बनाएंगी.

लेस्ली की मुलाकात एमा से डेटिंग साइट पर हुई थी. (फोटो: @CoomberEmma/Twitter)

कपल ने रिश्ते में तीसरे इंसान को किया शामिल

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार लेस्ली, एलजीबीटी डेटिंग एप तायमी पर एक महिला से मिलीं जिसका नाम एमा कूंबर (Emma Coomber) था. 31 साल की एमा और लेस्ली के बीच काफी बातें होने लगीं और दोनों मिलने भी लगे. करीब 1 महीने बाद लेस्ली ने एमा को टॉम से मिलवाया. टॉम को भी एमा का स्वभाव अच्छा लगा और तब से तीनों थ्रॉपल रिलेशनशिप में रह रहे हैं. जैसे कपल का अर्थ है दो लोगों में रिलेशनशिप, वैसे ही थ्रॉपल का अर्थ है तीन लोगों में रिलेशनशिप. तीनों अब शादी करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं.

जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे तीनों

वेबसाइट से बात करते हुए लेस्ली ने कहा कि लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो किसी तीसरे इंसान को रिश्ते में जोड़कर अपराध कर रहे हैं या फिर वो एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़ा काम करने के लिए ये सब कर रहे हैं मगर ऐसा नहीं है. लेस्ली का कहना है कि तीनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ में घर की हर चीज शेयर करते हैं, साथ सोते हैं और घर के खर्चे भी साथ में ही उठाते हैं. वो तीनों ही समझदार वयस्कों की तरह, एक दूसरे का सम्मान कर अपनी जिंदगी जीते हैं. पहले तीनों को अपने परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में बताने में अजीब लग रहा था मगर जब उन्होंने बताया तो परिवार ने भी उनके निर्णय का सम्मान किया.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news