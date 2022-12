Viral Video: जिसे आप समझते हैं दीवार में जड़े ईंटे, असल में वो होती है डिजाइन! शख्स ने हाथों से बना दिया आकार

आपने घर बनाते राजमिस्त्रियों को तो देखा ही होगा. उनकी कलाकारी बड़ी से बड़ी इमारतें खड़ी कर देती है. स्टेशनों से लेकर पुलों तक और कमरों से लेकर महलों तक को बना देने राजमिस्त्री (mason making design on wall video) कई बार ऐसा-ऐसा काम कर जाते हैं जिसे आम लोग बिल्कुल भी ना कर पाएं. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो राजमिस्त्रियों की कलाकारी का एक नमूना है. इसमें एक शख्स दीवार पर ईंटों का डिजाइन बनाता नजर आ रहा है और उसे देखकर आपको लगेगा जैसे ईंटे दीवार में जड़े हुए हैं.

ट्विटर अकाउंट @BornAKang पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी हैरान करने वाला है. वीडियो में एक राजमिस्त्री दीवार पर डिजाइन बनाते हुए नजर आ रहा है. आपने अक्सर दीवारों पर ऐसे डिजाइन (amazing wall design video) देखे होंगे जिसे देखकर आपको लगता है कि पत्थर दीवार से बाहर निकल रहे हैं या फिर उन्हें ऐसे फिट (bricks look like stacked viral video) किया गया है कि वो एक दूसरे से कुछ-कुछ दूरी पर रखे गए हैं.

Damn why my dumb ass thought they were just stacked that way lol pic.twitter.com/6uy8kjFlsr

— Lance🇱🇨 (@BornAKang) December 28, 2022