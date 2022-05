भारत में शुरू हुई डॉक्टरों की डेटिंग साइट, चिकित्सकों को मिलाने का कर रहे काम! सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

आपने कई ऐसी साइट्स देखी होंगी जो शादी के लिए लड़के या लड़की बताते हैं. ये टिंडर या बंबल जैसे डेटिंग एप नहीं होते, यहां लोग शादी के लिए पर्फेक्ट पार्टनर की तलाश करने आते हैं. इन साइट्स पर हर प्रफोशन के लोग मिल जाते हैं. मगर क्या आपने कभी कोई ऐसी डेटिंग साइट देखी है जो सिर्फ एक ही प्रोफेशन के लोगों के लिए बनी है? भारत में एक खास डेटिंग साइट (Dating site for doctors) चर्चा में है जो सिर्फ डॉक्टरों को मिलाने का काम कर रही है.

ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार मेडिको लाइफ पार्टनर (Medico Life Partner) नाम की एक भारतीय डेटिंग साइट (matrimonial site for doctors) इन दिनों चर्चा में है और सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का शिकार हो रही है. उसका कारण ये है कि ये साइट सिर्फ डॉक्टरों को मिलाने का काम कर रही है. इस साइट पर पुरुष और महिला डॉक्टर रेजिस्टर कर सकते हैं और अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं.

