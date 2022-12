Viral Video: रेस्टोरेंट कर्मियों ने बॉस को गिफ्ट किया लैपटॉप! क्रिसमस का खास तोहफा देख भावुक हो गया शख्स

क्रिसमस का त्योहार हाल ही में गुजरा है पर जबतक नया साल नहीं शुरू हो जाता, लोग पार्टी और त्योहार के ही मूड में रहते हैं. क्रिसमस से नए साल के बीच लोग अक्सर एक दूसरे को तोहफा देते हैं और बीते साल की अच्छी यादों के साथ नए साल में प्रवेश करते हैं. इसी कड़ी में रेस्टोरेंट्स कर्मियों ने मिलकर अपने बॉस का क्रिसमस और न्यू ईयर (Employees gift laptop to boss video) खास बनाया और उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया जिसे देखकर वो निशब्द हो गए. इस सरप्राइज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @UB1UB2 पर हाल ही में एक वीडियो (laptop gifted to boss viral video) पोस्ट किया गया है जिसमें एक शख्स अपना तोहफा खोलते नजर आ रहा है. ये वीडियो वेस्ट लंदन के उक्सब्रिज में स्थित मैक्डोनाल्ड्स (McDonald’s employees give laptop to boss) रेस्टोरेंट का है. वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया- मैक्डोनाल्ड्स में काम करने वाला ये मैनेजर तब निशब्द रह गया जब इसके कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत और अपने काम को जिम्मेदारी से करने के लिए उसे एक क्रोमबुक लैपटॉप भेंट किया.

This McDonald’s manager was left speechless on Christmas after his staff gifted him a Chromebook Laptop to thank him for his hardwork and dedication to the team! ❤️🎄 #Uxbridge pic.twitter.com/FoNA64F2mg

— UB1UB2 SOUTHALL (@UB1UB2) December 25, 2022