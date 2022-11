VIDEO: आपस में भिड़ीं रेस्टोरेंट की महिला कर्मचारी, चले ऐसे लात-घूंसे कि देखकर आ जाएगी WWE की याद!

आपने कभी न कभी डब्लूडब्लूई के मैच तो जरूर देखे होंगे. पहलवान एक दूसरे से रिंग में ऐसे लड़ते हैं जैसे उनकी जान के दुश्मन हों पर सच तो ये है कि डब्लूडब्लूई (WWE fight videos) मनोरंजन के लिए होता है और उसमें कुश्ती के साथ एक्टिंग भी ज्यादा होती है. मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल (McDonald’s employees fighting in restaurant) हो रहा है जिसमें दो महिलाएं ऐसे लड़ रही हैं जैसे वो असल में कुश्ती कर रही हों पर बिना एक्टिंग के!

ट्विटर अकाउंट @DailyLoud पर हाल ही में एक वीडियो (women fighting in restaurant video) शेयर किया गया है जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दो औरतें लड़ती हुई दिख रही हैं. वीडियो मैक्डोनाल्ड्स रेस्टोरेंट का है मगर ये किस शहर का है, इसकी जानकारी नहीं है. झगड़े के कई वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं मगर इस तरह एक दूसरे से रेस्टोरेंट के अंदर ही दो औरतों के भिड़ जाने के वीडियोज कम ही दिखते हैं.

Employees get into a brawl at McDonald’s 👀😳 pic.twitter.com/23I96GzppO

— Daily Loud (@DailyLoud) November 29, 2022