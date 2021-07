Meme Olympics: ट्विटर पर अचानक ट्रेंड करने लगा मीम ओलंपिक्स, कई सितारों को मिले गोल्ड मेडल

#memeolympics

टोक्यो ओलंपिक्स (Tokyo Olympics) की शुरुआत होने के साथ ट्विटर (Twitter) पर इसके नाम का एक हैशटैग ट्रेंड (Trending Hashtag) करने लगा. जिसके बाद मेडल्स जीतने वालों का नाम ट्रेंड होने लगा और लोग भी जमकर ट्वीट्स करने लगे. आपको बता दें कि देश-दुनिया में कुछ भी अलग होता या कोई बड़ी ख़बर होती है तो वो हैशटैग के जरिए ट्वीटर पर ट्रेंड करने लगती है. रविवार को एक अनोखा ट्रेंड देखने को मिला, दरअसल, ट्विटर पर अब #MemeOlympics ट्रेंड कर रहा है और लोग लगातार इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं.अब आप सोच रहे होंगे कि यह मीम ओलंपिक्स (Meme Olympics) है क्या? आप सभी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अक्सर ऐसी तस्वीरे या टेक्स्ट देखते होंगे, जिन्हें देखकर आपको हंसी आ जाती होगी. एक मजाकिया कैप्शन के जरिए किसी असल तस्वीर का मतलब बदल देना मीम ही है. अब इसी तरह की फनी तस्वीरें ट्विटर पर लोग पोस्ट कर रहे हैं और मीम ओलंपिक्स के हैशटैग का इस्तेमाल कर कई सेलेब्रिटी या वायरल हो चुके लोगों को किसी ने किसी चीज में गोल्ड मेडल दे रहे हैं. आपको बता दें कि 'तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah show) के जेठा लाल (Jetha Lal) को भी गोल्ड मेडल (Gold Medal) मिला है. दरअसल, ट्विटर पर यह मेडल उन्हें सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मिला है.अगर आपने सोशल मीडिया पर द ग्रेट खली (The Great Khali) से जुड़े पोस्ट देखें होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि उन्हें हर चीज के लिए मेडल क्यों मिला है.आपने अगर अपना बचपन मिस्टर बीन शो (Mr Bean Sh0w) देखते हुए बिताया है तो मिस्टर बीन को साइकल रेस (Cycle race) जीतते हुए देखना आपको अच्छा लगेगा.अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अक्सर अपने ड्रेसिंग सेंस (Dressing sense of Ranveer Singh) को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल (Trolling on social media) होते रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि 'मीम फैक्टरी' उन्हें भूल ही नहीं सकती इसलिए उन्हें उनके पहनावे के लिए मेडल दिया गया है.बीते दिनों आपने भी एक वायरल वीडियो को जरूर देखा होगा, जिसमें एक बच्चा अलग अंदाज में 'बचपन का प्यार' गा रहा है. इसमें वो बचपन को बशपन का प्यार (Bashpan ka pyar) कह रहा है. इंस्टाग्राम पर लाखों लोग उसके इस गाने पर रील्स (Instagram reels) बना चुके हैं, जिनमें फेमस रैपर बादशाह (Rapper Badshah) भी शामिल हैं. अब ट्विटर पर इस बच्चे को सिंगिंग में गोल्ड मेडल दिया गया है.आपको बता दे कि Meme Olympics से जुड़े कई सारे पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कई लोगों ने सीआईडी के शो के दया को दरवाजा तोड़ने में मेडल दिया है.