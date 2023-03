भारत का अनोखा त्योहार, जिसमें महिलाओं की तरह तैयार होते हैं पुरुष! लोग नहीं कर पाते मर्द-औरत में फर्क

फिल्मों में जब कोई एक्टर, महिला का रूप लेकर स्क्रीन पर आता है तो लोग उसपर हंसते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक खास त्योहार मनाया जाता है जिसमें पुरुष, असल में औरतों की तरह तैयार होते हैं! उनके ऊपर ना ही कोई हंसता है, ना ही उनका मजाक बनाया जाता है, बल्कि ये उनकी आस्था और भगवान में विश्वास का अनोखा नजारा है जिसे देखने लोग दूर-दूर से आते हैं. हम बात कर रहे हैं केरल के चमयाविलक्कू त्योहार (Chamayavilakku festival) की.

आईआरएएस अफसर अनंत रूपनागुड़ी ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक फोटो ट्वीट की है जिसमें एक महिला (Men dress as women in Kerala festival) साड़ी पहने नजर आ रही है. महिला दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही है, पर इस तस्वीर की सच्चाई कुछ और है! दरअसल, तस्वीर में दिख रहा इंसान महिला नहीं, पुरुष है! फोटो को शेयर करते हुए अनंत ने लिखा- केरल के कोल्लम जिले में कोट्टमकुलकारा इलाके में एक देवी मंदिर है जिसमें चमयाविलक्कू त्योहार मनाया जाता है. इस त्योहार में पुरुष, औरतों की तरह तैयार होते हैं. ये तस्वीर उस पुरुष की है जिसे पहला पुरस्कार त्योहार के दिन मिला है.

