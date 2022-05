VIDEO: बीच सड़क पर अचानक मारपीट करने लगे दो युवक, फिर हुआ कुछ ऐसा कि देखकर चकरा जाएगा दिमाग!

सोशल मीडिया अजब-गजब वीडियोज का भंडार है. यहां आपको अक्सर ऐसे वीडियोज देखने को मिल जाते हैं जो हैरान करते हैं, हंसाते हैं, रुलाते हैं और कई बार गुस्सा भी दिलाते हैं. मगर इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है जो आपको कंफ्यूज कर देगा. वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में दो लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं मगर अचानक (Men shake hand after serious fight on road) से ना जाने क्या होता है कि वो एक दूसरे से हाथ मिलाने लगते हैं.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर हाल ही में एक वीडियो (Funny road fighting video) शेयर किया गया है जो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में दो लोगों की बीच सड़क पर लड़ाई दिखाई जा रही है. मगर बड़ी बात ये है कि इस लड़ाई का नतीजा कुछ और ही निकलता है. वैसे आपने भी कई बार लोगों को सड़क चलते लड़ते-झगड़ते देखा होगा. हाथापाई (Fighting on road video) भी देखी होगी मगर ऐसा कुछ देखना शायद नामुमकिन है.



बीच सड़क पर लड़ने लगे दो लोग

वीडियो में एक शख्स, दूसरे को सड़क पर दबोचे नजर आ रहा है. वो पूरी तरह से उसपर हावी है. फिर वो उसे मुक्का मारने लगता है मगर दूसरा शख्स चालाकी से बचकर निकलता है और काफी कोशिशों के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है. नीली टीशर्ट वाला व्यक्ति, काली टीशर्ट वाले को घसींटता हुआ दूसरी कार के पास ले जाता है और फिर उसकी गर्दन पकड़ लेता है. अब आपको लग सकता है कि लड़ाई काफी इंटेंस मोड़ ले रही है मगर तभी काली टीशर्ट वाले का चश्मा गिरता है तो वो उसे उठाने लगता है और दूसरा शख्स अपनी पकड़ ढीली कर लेता है. फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हाथ मिलकार वहां से चले जाते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 60 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने दोनों पुरुषों की तारीफ करते हुए कहा कि लड़ाई करना नॉर्मल है मगर इन दिनों व्यक्तियों में लड़ते वक्त भी एक दूसरे के लिए सहानुभुति है, ये बड़ी बात है. एक ने कहा कि वीडियो की तो हैपी एंडिंग हो गई. वहीं एक शख्स ने कहा कि लड़ाई इसी तरह से होनी चाहिए. जबकि कई लोग तो इसे प्यार भरी लड़ाई कह रहे हैं.

