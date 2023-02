Hidden Beach: चारों ओर जमीन से घिरा है ये बीच, आसमान से छेद की तरह आता है नजर! टूरिस्ट्स को इस वजह से है पसंद

दुनिया में कई अजीबोगरीब चीज हैं जो हैरान करने वाली हैं और किसी अजूबे से कम नहीं हैं. कहीं गुलाबी झील है तो कहीं पाताल का दरवाजा है, कहीं स्वर्ग की सीढ़ियां हैं तो कहीं छुपा हुआ बीच! जी हां, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां छुपा हुआ बीच है. ये बीच समुद्र के किनारे बीच से दूर, चारों ओर जमीन (Beach on land) से घिरा हुआ है. आसमान से देखने पर ये जमीन (Hidden beach Mexico) में छोटा सा छेद नजर आता है पर लोगों की पसंदीदा जगह है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो एक खास तरह के बीच का है. इस बीच को प्लाया डेल अमोर (Playa del Amor) कहते हैं. मेक्सिको के मैरिएटा आइलैंड (Marieta Islands) पर मौजूद इस बीच को छुपा हुई बीच कहते हैं. आप सोचेंगे कि ये छुपा हुआ क्यों है! इसके लिए पहले आपको नीचे दिया वीडियो देखना पड़ेगा.

Playa del Amor, commonly known as the Hidden Beach can be found on the Marieta Islands in Mexico.pic.twitter.com/BWtpBNTcVl

— Fascinating (@fasc1nate) February 17, 2023