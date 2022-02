अस्पताल में नकली नर्स बनकर आई महिला, मां के पास से चुरा ले गई नवजात बच्चा, 16 साल बाद लगा बेटे का पता!

किसी भी माता-पिता के लिए वो पल बेहद खास होता है जब वो अपने नवजात बच्चे (New born baby) को पहली बार देखते हैं. मां-बाप अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देना चाहते. बच्चे को जरा सी भी परेशानी होती है तो वो घबरा जाते हैं. मगर मेक्सिको के एक माता-पिता के बच्चे (Mexico parents reunite with baby after 16 years) के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर हर कोई हैरान है. कपल का नवजात बच्चा ही चोरी हो गया जिसका पता पूरे 16 साल बाद चला.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार मेक्सिको (Mexico) के रहने वाले यासिर मैशियस (Yasir Macias) और रोजलिया लोपेज (Rosalia Lopez) को दिसंबर 2005 में एक बच्चा हुआ था. जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत खुश थे. 15 दिसंबर 2005 को उन्होंने अपने नवजात बेटे को आखिरी बार देखा. दरअसल, हुआ यूं कि लोपेज आईएमएसएस हॉस्पिटल जनरल रीजनल में एडमिट थीं जब उस रात एक महिला, नकली नर्स (Fake nurse abduct baby from hospital) बनकर अस्पताल में घुस आई.

टेस्ट से पता चला कि बच्चा कपल का ही बेटा है. (फोटो: Newsflash)

नवजात बच्चे को चुरा ले गई नकली नर्स

महिला ने आकर लोपेज से कहा कि अब विजिटिंग का समय पूरा हो चुका है. और वो बच्चे को फीड कराने के लिए ले जा रही है. उसने लोपेज को आराम करने के लिए कहा. इसके बाद वो महिला अपने साथ बच्चे को लेती गई. सालों बीत गए मगर बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता चला. माता-पिता दोनों ही पूरी तरह से टूट चुके थे. उन्हें लगा था कि उनकी मुलाकात बच्चे से कभी नहीं होगी मगर 16 साल बाद एक चमत्कार हुआ और सब कुछ बदल गया.

महिला और उसके पति ने खुशी जाहिर की है. (फोटो: Newsflash)

99.9 फीसदी मिला डीएनए

अचानक माता-पिता की मुलाकात अपने बच्चे से हो गई जिसका नाम सैलवाडोर था. मगर ये मुलाकात इतनी आसानी से नहीं हुई. पिछले साल सितंबर 2021 में जैलिस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ने बच्चे की एक फोटो के जरिए इन-डेप्थ फेशियल एनालिसिस का प्रयोग किया और अंदाजा लगाया कि बच्चा अब के वक्त में कैसा लगता होगा. 1-2 महीने में जांचकर्मियों ने एक युवक को खोजा जो उस तस्वीर से काफी मिलता-जुलता था. युवक का डीएनए टेस्ट किया गया और उसके और कपल के डीएनए में 99.9 फीसदी मैच पाया गया. इस जांच ने सभी को चौंका दिया है. जांचकर्मी अभी भी जांच कर रहे हैं और अब चोर की तलाश में लगे हैं. हालांकि अभी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है.

