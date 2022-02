जिम में 180 किलो का बारबेल उठाने की कोशिश कर रही थी महिला, हो गई दर्दनाक मौत! वीडियो हो रहा वायरल

इन दिनों लोगों के अंदर फिट रहने का जुनून सवार है. हर कोई चाहता है कि उसकी सेहत अच्छी बनी रहे. इसके लिए अब कई लोग जिम (Gym) जाते हैं. यूं तो जिम जाकर एक्सरसाइज (Excercise in Gym) करना अच्छी आदत है मगर जिम में कई बार गलत एक्सरसाइज करने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है. पर गलत एक्सरसाइज से किसी को मौत हो सकती है ये बेहद चौंकाने वाली बात है. हाल ही में एक महिला के साथ मेक्सिको में ऐसा ही हुआ. इसका वीडियो वायरल हो रहा है और हम आपको वीडियो (Mexico woman dies in Gym) दिखाने से पहले चेतावनी के तौर पर बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो परेशान करने वाला है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार बीते 21 फरवरी को मेक्सिको के जिम (Woman dies while lifting barbell video) फिटनेस स्पोर्ट जिमनेजियम में एक चौंकाने वाली घटना हुई. ये एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक शख्स बारबेल के वजन को ठीक करता दिख रहा है और सामने एक महिला, दूसरी महिला से बात कर रही है. कुछ ही पल में महिला बार बेल के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है.

DIED ON SPOT.

A woman in Mexico today was trying to lift 180 kg but couldn’t do it. Instructor is responsible for this. #Mexico #gym #gymlife pic.twitter.com/wKHtLQvLvR

