आपके चेहरे पर घर बनाकर हर वक्त रहते हैं हजारों कीड़े, रात में करते हैं परिवार बढ़ाने का काम!

आपने कुत्तों या गायों के शरीर पर रहने वाले कई कीड़ों को देखा होगा जो उनके शरीर पर रहकर उनका खून चूसते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि जानवरों की ही तरह हमारे शरीर (Oraganisms Living on our Face) पर कई जीव मौजूद हैं जो हमारे शरीर को अपना घर समझते हैं? यूं तो आपने सिर पर जुएं देखी होंगी जो सिर से खून चूसते हैं पर आपको जानकर हैरानी होगी कि शरीर पर कई बेहद छोटे जीव रहते हैं जिन्हें नंगी आंखों (Microscopic Mites Living on Face) से नहीं देखा जा सकता है. हैरानी की बात ये है कि ये जीव आपके चेहरे पर भी रहते हैं.

डरने की जरूरत नहीं है मगर ये सच है कि इस वक्त, जब आप ये खबर पढ़ रहे होंगे तो आपके चेहरे पर हजारों माइस्क्रोस्कोप से दिखने वाले जीव विचर रहे होंगे. वॉक्स वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कीड़े मकड़ी और किलनी (Spider and Tick Like Mites on Face) की प्रजाति के बताए जाते हैं. अमेरिकी कृषि विभाग के माइट साइंटिस्ट रॉन ओचोआ (Ron Ochoa) ने वेबसाइट से बात करते हुए कहा था कि 99.9 पर्सेंट लोगों के चेहरे पर ये माइट होते हैं.

बालों की जड़ों और ऑयल ग्लैंड्स में रहते हैं कीड़े

रिपोर्ट के अनुसार ये कीड़े सबसे ज्यादा हमारे चेहरों पर होते हैं मगर शरीर के बालों की जड़ों में ये हमारे पूरे शरीर में मौजूद होते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि एक शख्स के शरीर पर लाखों कीड़े मौजूद हो सकते हैं. दिन के वक्त चेहरे के रोएं के जड़ों में ये कीड़े रहते हैं और प्राकृतिक रूप से निकलने वाले तेल पर फीड करते हैं जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स से निकलता है. रात के वक्त ये जड़ों से बाहर आते हैं और चेहरे पर अपने मेट के साथ प्रजनन (Mites Reproduce on Human Face at Night) करते हैं.

दो तरह के कीड़े होते हैं कॉमन

रिपोर्ट के अनुसार इन माइट्स के बारे में साल 1842 तक पता चल गया था मगर Demodex folliculorum और Demodex brevis नाम के इन माइट्स के बारे में अभी भी वैज्ञानिक ज्यादा नहीं जानते हैं. वैज्ञानिकों का दावा है कि पूरे शरीर पर करोड़ों माइट्स होते हैं मगर इनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है. ये पलकों के पास, नाक के पास, आइब्रो पर और अन्य हेयरलाइन पर पाए जाते हैं मगर ये पूरे शरीर में बालों की जड़ के पास कहीं भी हो सकते हैं.

