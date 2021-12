फूलों का गुलदस्ता और ताज ही नहीं, Miss Universe के हाथ लगते हैं कीमती इनाम, रातोंरात बन जाती है करोड़पति!

पंजाब की हरनाज कौर संधू (Harnaaz Kaur Sandhu) ने देशा का नाम रोशन करते हुए मिस यूनिवर्स (Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu) का खिताब अपने नाम कर लिया है. बड़ी बात ये है कि 21 साल बाद भारत के हाथ मिस यूनिवर्स का खिताब लगा है. इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता (Lara Dutta Miss Universe 2000) मिस यूनिवर्स बनी थीं जबकि साल 1994 में सुष्मिता सेन (Sushmita Sen Miss Universe 1994) ने मिस यूनिवर्स बन देशा गौरव बढ़ाया था. अवॉर्ड सेरेमनी में हरनाज को एक बेहद कीमती और खूबसूरत ताज पहनाया गया और फूलों का गुलदस्ता भी थमाया गया. पर क्या आप जानते हैं कि विजेता को सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं होना पड़ता. खिताब जीतने के बाद उनको कई उपहार (What Does Miss Universe Actually Win?) दिए जाते हैं.

सबसे पहले इतने बड़े खिताब को जीतने के बाद पब्लिसिटी मिलती है जो किसी भी पब्लिक फिगर के लिए सबसे खास चीज होती है. पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगती है और टीवी कमर्शियल के साथ-साथ फिल्मों में भी काम करने का मौका मिलता है. सुष्मिता सेन और लारा दत्ता को भी ये मौका खिताब जीतने के बाद ही मिला था. मगर पब्लिसिटी के अलावा उनके हाथ एक मोटी रकम लगती है.

मिस यूनिवर्स को कई तरह के पुरस्कार मिलते हैं.

मिलते हैं करोड़ों रुपये

कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली कंटेस्टेंट को करोड़ों रुपये (Miss Universe Prize Money) दिए जाते हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार हरनाज को 1.8 करोड़ रुपये तक प्राइज मनी के तौर पर मिलेंगे. हालांकि, प्राइज मनी के अमाउंट में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि करना मुश्किल है. मगर द इंडिपेंडेंट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस यूनिवर्स को एक साल तक सैलेरी (Miss Universe Gets Salary) दी जाती है.

रहने और घूमने के भी मिलते हैं कई फायदे

मिस यूनिवर्स बनने के बाद के एक साल तक, यानी जब तक नई मिस यूनिवर्स ना चुन ली जाए, विजेता को न्यूयॉर्क शहर में रहने के लिए एक खूबसूरत अपार्टमेंट (Miss Universe Perks After Winning) दिया जाता है जिसके लिए एक रुपये में भी विजेता को नहीं खर्च करना पड़ता. इस दौरान खाने-पीने से लेकर ट्रैवलिंग तक किसी भी चीज का खर्च मिस यूनिवर्स को नहीं करना पड़ता. कई कीमती ज्वेलरी कंपनियों के साथ उनका टायअप होता और उनको मॉडलिंग से जुड़े कई ऑफर्स मिलते हैं. यही नहीं, मिस यूनिवर्स होने के नाते विजेता मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन की चीफ एमबैसडर भी बन जाती हैं जिसके बाद उन्हें मीडिया से और अलग-अलग देशों के कई ईवेंट्स में शामिल होना पड़ता है.

View this post on Instagram A post shared by MOUAWAD (@mouawad)



पहनने को मिलता है कीमती क्राउन

कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या उनका क्राउन (Miss Universe Crown Cost) भी उन्हें हमेशा के लिए रखने को मिलता है. नहीं, मिस यूनिवर्स अपना क्राउन एक साल या तब तक अपने पास रख सकती है जब तक नई मिस यूनिवर्स ना चुन ली जाए. उसके बाद उन्हें वो क्राउन ऑर्गनाइजेशन को लौटाना पड़ता है. हालांकि ये क्राउन बेहद कीमती होते हैं और इन्हें पहनना ही बड़ी बात होती है. यहां क्लिक कर आप ये भी जान सकते हैं कि असल में मिस यूनिवर्स के क्राउन की कीमत कितनी होती है.

