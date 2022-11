पिघले हुए लोहे को हवा में उछाला, फावड़े से मारते ही होने लगी आग की बारिश! अनोखे एक्सपेरिमेंट का वीडियो वायरल

विज्ञान हमारे चारों तरफ है. सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोने जाने तक हम पूरी तरह विज्ञान से घिरे हैं. कई बार लोग उसपर ध्यान ही नहीं देते. ऐसे लोगों को विज्ञान के नजदीक लाने के लिए कई लोग अनोखे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो लोग पिघले हुए लोहे (Molten iron raining video) को गेंद की तरह मारते दिख रहे हैं.

लोहे को पिघलाने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के तापमान की जरूरत पड़ती है. जब वो पिघलता है तो लाल, रबर जैसे पदार्थ में बदल जाता है. कई फैक्ट्रियों में लोहे को पिघलाकर (Molten iron experiment video) अलग-अलग चीजें बनाई जाती हैं. पर इससे कभी आपने किसी को क्रेकट खेलते देखा है? इन दिनों ट्विटर अकाउंट @fasc1nate का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो लोग पिघले हुए लोहे से क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं.

Launching molten iron in the air with a shovel.pic.twitter.com/C4OHxFFUG0

— Fascinating (@fasc1nate) November 11, 2022