Viral Video: कॉलेज कैंपस में हुई विशाल छिपकलियों की लड़ाई! दो पैरों पर खड़ी आईं नजर, देखकर दंग हुए लोग

आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वायरल वीडियोज देखे होंगे जिसमें जंगलों में विशाल छिपकलियां टहलती, शिकार करती नजर आ जाती हैं. मॉनिटर लिजर्ड या कमोडो ड्रैगन जैसी छिपकलियों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. पर सोचिए कि जब ऐसे जीव टीवी या वीडियो से निकलकर ठीक आपके सामने आ जाएं तो क्या होगा! हाल ही में ऐसा ही हुआ IIM कोलकाता के कैंपस (Monitor lizard in IIM Kolkata campus) में जहां दो विशाल छिपकलियां आपस में लड़ती नजर आ रही थीं.

IFS अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS) अक्सर जानवरों से जुड़े अजबगजब वीडियोज (Weird videos) पोस्ट करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो काफी चौंकाने वाला है. सुशांत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “झगड़ा सुलझाना सीखते हुए. IIM कोलकाता में सुबह-सुबह का दृश्य.” आईआईएम जैसे मैनेंजमेंट कॉलेज भारत में टॉप पर हैं और उनके छात्र काफी होनहार होते हैं. इन कॉलेज का नाम अपने छात्रों की वजह से फेमस होता है पर पहली बार है जब छिपकलियों की लड़ाई की वजह से चर्चा में है.

Learning to manage conflicts

Early morning scene from IIM Kolkata…

( As received in WA) pic.twitter.com/6jXGYkWQyA

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 1, 2023