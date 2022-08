VIDEO: कुएं में फंस गया बिल्ली का बच्चा, बचाने के लिए कूद पड़ा बंदर, भावुक कर देगा ये वीडियो

इंसानों को लगता है कि जानवरों के अंदर प्यार की भावना नहीं होती, शायद इसी वजह से वो एक दूसरे का शिकार करते हैं. मगर सच तो ये है कि जानवरों में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार होता है कि वो बोल कर नहीं, दर्शाकर प्यार जता देते हैं. इंसानों को भी जानवरों से प्यार सीखने की जरूरत है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जानवरों के प्यार से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल (Monkey save life of cat video) हो रह है. इस वीडियो में एक बंदर, बिल्ली के बच्चे को बचाता हुआ दिख रहा है.

ट्विटर अकाउंट @pups_Puppies1 पर अक्सर जानवरों से जुड़े क्यूट वीडियोज (Cute animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो खूब वायरल (animal videos viral) हो रहा है. इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें एक बंदर, बिल्ली के बच्चे को कुएं (Monkey saves life of kitten) में से बचाने की कोशिश करता दिख रहा है. इस बंदर की चिंता और बिल्ली की जान बचाने का जज्बा देखकर आपको ये लगेगा कि ये बंदर भी इंसान की ही तरह होते हैं.

Little monkey is anxious to save a trapped kitty pic.twitter.com/jqWpobVOiZ

— pups (@pups_Puppies1) August 6, 2022