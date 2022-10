कभी बंदर को स्केटिंग करते देखा है? वीडियो में जानवर ने दिखाई कमाल की कलाबाजी, सड़क पर चलाए स्केट्स

अक्सर इंसानों को लगता है कि वो जानवरों से हर मामले में बेहतर हैं और पशु-पक्षी उनके आगे कुछ भी नहीं. कुछ हद तक ये बात ठीक है मगर कई मायनों में जानवर भी इंसानों को ऐसी टक्कर दे सकते हैं कि जिसे देखकर इंसान की बोलती बंद हो जाएगी. हाल ही में एक वीडियो (monkey skating viral video) ने इस बात का सबूत पेश किया जब एक बंदर ने स्केटिंग कर सभी को दंग कर दिया.

ट्विटर अकाउंट @MorissaSchwartz अपने अजब-गजब वीडियोज (weird video) के लिए फेमस है. इस अकाउंट पर अक्सर ऐसे वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं जो लोगों को चौंका देते है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बंदर स्केटिंग (monkey skating video) करता दिख रहा है. जी हां, आपने सही पढ़ा. स्केटिंग करना काफी मुश्किल होता है. पहियों वाले जूते को पैर में बांधकर अपना संतुलन बनाए रखना बड़ी बात है मगर कुछ लोग इसे बखूबी कर लेते हैं.

He skates better than me! pic.twitter.com/tQsp0iWktl

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) September 30, 2022