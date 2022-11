VIDEO: रास्ता पार करते वक्त बाइक के टायर में जा फंसा बंदर, लोगों ने दिमाग लगाकर बचा ली जानवर की जान!

जानवर यूं तो बेहद समझदार होते हैं पर इंसानों से जुड़े सामानों के बारे में उनको पता नहीं होता, इसलिए उनके सामने उनकी समझदारी काम नहीं करती. इसी कारण से कई बार वो मुश्किल में पड़ जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक बंदर के साथ भी हो गया जो रास्ता पार करते-करते अचानक एक बड़ी मुसीबत में फंस गया. उत्तर प्रदेश के इस बंदर (Uttar Pradesh Monkey Stuck in Bike) का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इन दिनों सोशल मीडिया यूजर्स उत्तर प्रदेश के बाराबंकी (Barabanki, Uttar Pradesh) की एक घटना का वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं. हाल ही में ट्विटर पर @greenwhispe नाम के अकाउंट से भी इस वीडियो को ट्वीट किया गया है. दरअसल, वीडियो एक बंदर का है जो बड़ी ही विचित्र तरह से एक बाइक के अगले टायर (Monkey stuck in bike tyre video) में फंसा हुआ है. वैसे तो भारत ही नहीं, दुनिया के कई कोनों में आपको बंदरों का आतंक देखने को मिल जाएगा. वो जब झुंड में होते हैं तो खूब उछल-कूद मचाते हैं. पर इस वीडियो में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है.

This video is from Barabanki city of UP. The monkey while crossing the road got hit by a speeding bike and got stuck in its front wheel.the driver applied the brakes immediately.

People saved the monkey by opening the wheel.The monkey got minor injuries, the monkey is safe. pic.twitter.com/sgGqq34fY6

