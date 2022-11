VIDEO: पार्क में घूम रही मॉडल के साथ बंदर ने की 'गंदी हरकत', गुस्से में आकर महिला को जड़ दिया थप्पड़!

आपने देखा होगा कि पार्क या कई पब्लिक प्लेसेज़ में इंसानों के साथ-साथ कई जानवर भी मौजूद होते हैं जिनकी वजह से लोगों को समस्या होती है. गाय, सांड, सुअर आदि से तो लोगों को तकलीफ होती ही है, पर बंदरों का आंतक कई जगहों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. कभी वो आपका खाना चुराकर भाग जाते हैं तो कभी कोई सामान. अक्सर ये बंदर लोगों के साथ हिंसक भी हो जाते हैं ऐसे में उनके सामने से बचकर निकलने में ही समझदारी है. हाल ही में एक मॉडल ने इंडोनेशिया के बाली (Bali, Indonesia) में बंदर (Monkey pull down model’s top) के नजदीक जाकर गलती कर दी जब वो उसे प्यार करने पहुंची!

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 28 साल की पूर्व मिस पेरू (Miss Peru) पॉला मैनजनाल (Paula Manzanal) बाली के सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट सैंक्चुरी (Sacred Monkey Forest Sanctuary) में घूमने गई थीं. पॉला सोशल मीडिय पर काफी फेमस हैं और इंस्टाग्राम पर उनके कुल 22 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. पॉला का एक वीडियो (Monkey slap model trying to pull down her top) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो उनकी इसी यात्रा से जुड़ा है.

A very “handsy” monkey goes wild on former Miss Peru Paula Manzanal in Bali.#G20Summit pic.twitter.com/WotKMDfcQg — musim semi 🐦 (@stubsky) November 16, 2022



पॉला को बंदर ने मारा थप्पड़

रास्ते से जाते हुए उन्हें एक बंदर रेलिंग पर बैठा दिख गया. वो उसके बगल में ही थीं तो संभवतया उसको प्यार करते हुए फोटो खिंचवाने का ख्याल उन्हें आया. पॉला ने ट्यूब टॉप पहना था. बंदर को न जाने क्या सूझी, वो उनका टॉप नीचे खींचने लगा. शर्मिंदगी से बचने के लिए पॉला भी अपने टॉप को ऊपर की ओर खींचने लगीं. इतने में बंदर गुस्सा गया और उसने जोरदार थप्पड़ उन्हें जड़ दिया.

सितंबर की है घटना

ये घटना सितंबर में हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस वीडियो को अपने टिकटॉक अकाउंट पर भी पोस्ट किया जहां ये वीडियो वायरल हो रहा है. पॉलो को इस घटना के बाद चोट नहीं लगी और वो वहां से मुस्कुराते हुए तुरंत चली गईं. ट्विटर पर इस वीडियो को @stubsky नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. डेली स्टार के मुताबिक लोगों ने टिकटॉक पर अलग-अलग तरह की टिप्पणी दी है. एक ने कहा कि पॉला को अच्छे से पता था कि वो क्या कर रही हैं, ये पहले से तय कर के बनाया गया वीडियो था. आपको बता दें कि बाली के इस पार्क में करीब 600 बंदर रहते हैं और वो इंसानों से मिलते-जुलते रहते हैं.

