म्यूजियम में बंदरों का लगा ऐसा पुतला कि हैरान हुए लोग, बच्चों के सवाल पर शर्मिंदा हो जा रहे माता-पिता

अगर आप कभी म्यूजियम गए होंगे तो आपने वहां पुराने जमाने की कई चीजें देखी होंगी जो बेहद विचित्र और अनोखी लगती हैं. कई बार तो पुरानी चीजों के उपलब्ध ना होने पर उनका पुतला लगा दिया जाता है जिससे लोगों को अंदाजा लग जाए वो चीजें किस तरह की हुआ करती थीं. लंदन के एक म्यूजियम में बंदरों (Stuffed Monkeys in London Museum) की हरकतों को दर्शाने के लिए उनका पुतला लगाया गया. मगर वो इस तरह से लगा दिया गया कि उन्हें देखकर हर कोई शर्म से अपनी आंखें ढक ले रहा है.

साउथ लंदन के हॉर्नीमैन म्यूजियम (Horniman Museum, South London) काफी फेमस और अनोखा है. सोशल मीडिया पर आपको इस म्यूजियम से जुड़ी कई तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी मगर संग्रहालय के अंदर एक चौंकाने वाली चीज है जिसे देखकर वहां आने वाले लोग दंग हो जा रहे हैं. इसमें बंदरों की हरकत दिखाने के लिए एक कांच के अंदर बंदरों के पुतले (Vulgar Monkey Statue in Museum) लगाए गए हैं मगर उनमें से एक पुतला अंजाने में कुछ अश्लील सा नजर आ रहा है.

मेटिंग करते बंदरों का पुतला देख शर्मिंदा हो जा रहे लोग

कांच के बाहर चिपके स्टिकर पर बच्चों को संबोधित करते हुए लिखा है- “जानवरों को खेलना पसंद है. बंदरों और उनके दोस्तों को साथ में खेल-कूद करना बहुत पसंद है. क्या आपका कोई फेवरेट खेल है? आप घर में बंदर की तरह एक्टिंग कर अपने परिवार के साथ खेल सकते हैं.” यूं तो ये स्टिकर बच्चों के लिए है मगर अंदर जो पुतला है वो बच्चों को दिखाने लायक बिल्कुल भी नहीं है. पुतले को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसमें नर और मादा बंदर (Monkeys Mating Statue in Museum) प्रजनन प्रक्रिया में लिप्त हैं. इस वजह से म्यूजियम में बच्चों के साथ आने वाले माता-पिता काफी शर्मिंदा हो जा रहे हैं.

The Horniman Museum in SE London is fantastic for children!

We had a brill visit yesterday but the gallery assistant who put together the ‘monkey business’ exhibition was asleep on the job…

Read the sign & check the monkeys (yep, my SOH is childish 😂) #familyfun #Christmas pic.twitter.com/2NbHwmSovn

— Dr Pam Spurr Psychologist SelfHelp Expert & Artist (@DrPamSpurr) December 22, 2021