कुएं में फंसे बच्चे की मौत के बाद हीरो बना ये शख्स, जान बचाने के लिए 3 दिनों तक हाथ से खोदता रहा मिट्टी!

दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की तकलीफों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. बहुत लोगों को परवाह ही नहीं होती है कि वो सामने वाला किस मुश्किल में है और उसे उससे बाहर कैसे निकाला जाए मगर एक शख्स ने मोरक्को में छोटे बच्चे (Morocco boy death in well) को बचाने के लिए बेहद कष्ट झेला. भले ही बचाव दल बच्चे (Rayan Oram death in well) को नहीं बचा पाया मगर ये शख्स चर्चा में आ गया है.

इन दिनों मोरक्को ( Morocco) में एक 5 साल के बच्चे की मौत (Rayan Oram Morocco) की खबर काफी चर्चा में है. यहां शेफचाओन (Chefchaouen) प्रांत के इघरान गांव में बीते दिनों दर्दनाक हादसा हुआ. माता-पिता ने बताया कि उनका बच्चा कुएं के पास खेल रहा था जब वो अचानक 100 फीट नीचे गिर गया. बच्चे को बचाने के लिए बचाव कार्य करीब 5 दिनों तक चलता रहा. मगर जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी. इस दुखभरी खबर के बीच बचाव दल का एक शख्स सोशल मीडिया पर हीरो बन गया है.

Een sterk en massief gesteente dat zich in het horizontale gat (op de weg naar #Rayan) bevond, heeft de reddingswerkers afgelopen nacht drie tot vier uur bezig gehouden. Gelukkig is dat stuk er nu uit en heeft het niet voor aardverschuiving gezorgd.#PrayForRayan#SaveRayan pic.twitter.com/5lCXY3A2n8 — Ayoub Balah (@BalahAyoub) February 5, 2022



शख्स ने 3 दिनों तक हाथों से खोदी मिट्टी

ब्वा साहरोई (Bwa Sahraoui) नाम का एक शख्स बचाव दल में शामिल था जो बच्चे को बचाने की कोशिश में लगा था. जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदे जाने के बाद लोग अलग-अलग औजारों से गड्ढा खोदते रहे मगर ब्वा ने बच्चे को बचाने के लिए सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ब्वा साहरोई हाथों से मिट्टी खोद रहा है. जानकारी के अनुसार शख्स ने हाथों से 3 दिन (Man dug hole for 3 days to save 5 year old boy) तक लगातार मिट्टी खोदी है. उसकी लग और निष्ठा देखकर हर कोई हैरान है. हालांकि, बचाव दल बच्चे को जिंदा बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है शख्स

ट्विटर पर शख्स की फोटो तेजी से वायरल हो रही है और वीडियो भी चर्चा में है जिसमें वो 3 दिनों तक सिर्फ हाथ से गड्ढा खोद रहा है. यही नहीं, इसके बाद उसकी कई फोटोज भी वायरल हो रही हैं जिसमें वो थका-हारा पानी पीने के लिए बैठा हुआ है. वहीं अन्य लोग भी उसकी सराहना करते दिख रहे हैं. ट्विटर पर उसे लोगों ने हीरो बना दिया है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news