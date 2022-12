VIDEO: ये क्या! इंसान के शरीर से खून चूसने के लिए मच्छर को करना पड़ा संघर्ष, डंक घुसाने की किया कोशिश

मच्छर कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा तो आपको कुछ दिनों पहले तक चल ही गया होगा जब भारत में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे थे और बहुत से लोगों की मौत भी हो जा रही थी. मच्छर से होने वाली बीमारियां जानलेवा होती हैं और उनसे बचकर रहने की जरूरत है. वो जैसे ही शरीर पर बैठते हैं, खून चूसना शुरू कर देते हैं. पर इन दिनों एक वीडियो वायरल (mosquito biting video) हो रहा है जिसमें एक मच्छर खून चूसने की कोशिश करता दिख रहा है पर असफल हो जा रहा है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_ पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो एक मच्छर (mosquito sucking blood video) का है. आपने नोटिस किया होगा कि बदन का कोई भी खुला हिस्सा देखते ही मच्छर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और फिर खून चूसने लगते हैं. पर आप ये नहीं जानते होंगे कि कई बार उन्हें भी स्ट्रगल करने पड़ता है जैसे इस वीडियो में नजर आ रहा है.

