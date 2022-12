Video: ये है भारत का 'सबसे खतरनाक जीव'! बेहद आक्रामक होता है स्वभाव, इंसान को देखते ही कर देता है हमला

भारत विविधताओं का देश है. यहां धर्म, समुदाय, मान्यताएं और परंपराएं तो अलग-अलग होती ही हैं, साथ में इतने प्रकार के जीव-जंतु भी मौजूद हैं कि उनकी गणना करना बेहद मुश्किल है. ढेरों प्रजातियों के जानवर, उनकी उप प्रजातियां और अलग-अलग प्रकार की नस्लों से हमारा देश भरा हुआ है. कई जीव तो ऐसे भी हैं जो मूल रूप से यहीं पाए जाते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने जीवों के बीच भारत का सबसे खतरनाक जीव (most dangerous animal of India) कौन सा है? हाल ही में इसी जीव का एक वीडियो भी ट्विटर पर काफी वायरल (sloth bear viral video) हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @OTerrifying पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक भालू (Indian bear viral video) नजर आ रहा है जो आम भालुओं से साइज में थोड़ा छोटा है. दरअसल, इस भालू को स्लॉथ बियर कहते हैं और इसे भारत का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है. आप सोच सकते हैं कि जिस देश में शेर, चीता, बाघ, मगरमच्छ जैसे कई जीव रहते हैं, वहां इसी जीव को क्यों सबसे खतरनाक कहा जाता है?

The sloth bear, native to India, is known for its aggression towards humans and is considered one of the most dangerous animals in the country. pic.twitter.com/f7GHD9MCBl

