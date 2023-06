Most Expensive Coffee: पक्षी की पॉटी से बनती है ये कॉफी, इसे पीना हर किसी के बस की बात नहीं! जानें कीमत

कॉफी पीना तो बहुत लोगों को पसंद होता है, पर दुनिया की सबसे महंगी कॉफी (Most expensive coffee in the world) पीना हर किसी के बस की बात नहीं है! आज हम आपको उस कॉफी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आम आदमी की सैलेरी उसके कीमत जितनी होती है. ये कॉफी इसलिए इतनी महंगी है क्योंकि इसके बीन्स पेड़-पौधों पर नहीं उगते, बल्कि पक्षी के पेट से पॉटी (Coffee made from bird poop) के रास्ते निकलते हैं! इसे दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक माना जाता है.

ये जानने के बाद क्या आप इस कॉफी को पी पाएंगे? आप भले ना पी पाएं, पर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस कॉफी को पीने की ख्वाहिश रखते हैं, और जिन्होंने इसे पिया है, वो इसकी बहुत तारीफ भी करते हैं. ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ये कॉफी जाकू पक्षी (Jacu Bird) के मल से बनती है. पर इसको बनाने की कहानी काफी रोचक है. ब्राजील के Espirito Santo राज्य में कैमोसिम कॉफी फार्म (Camocim coffee farm) है. इस फार्म के मालिक हैं हेनरीक स्लोपर (Henrique Sloper).

पक्षी के मल से निकले बीन्स से बन रही कॉफी

स्लोपर के कॉफी के बगीचों में जाकू पक्षी आने लगा जो कॉफी के पेड़ों को नष्ट करता था और कॉफी बीन्स खा जाता था. स्लोपर इससे काफी परेशान हो चुका था. उसने कई तरीके आजमाए जिससे पक्षी को भगाया जा सके, पर जब वो असफल रहा तो उसने दूसरा तरीका खोजा. उसने पक्षी को भगाने की जगह पालना शुरू कर दिया. इसका कारण ये था कि वो जानता था कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी सिवेट पक्षी के मल से बनती है. उसे लगा कि वो जाकू पक्षी के मल से निकले बीज से कॉफी बनाएगा.

बेहद ज्यादा है कीमत

बस उसने कर्मियों से कहा कि वो पक्षी के मल में निकले बीजों को जुटाएं. उसने पाया कि पक्षी के अंदर इतनी समझ थी कि वो बेहतर क्वलिटी के बीन्स को ही खाता था. पक्षी बीन्स से कैफिन हजम कर जाता था इसलिए जो बीन्स निकलता था, वो कैफीन रहित होता था और उसे ज्यादा फर्मेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. इस तरह ये फार्म दुनिया का सबसे बड़ा और एकलौता फार्म बन गया जहां जाकू पक्षी के मल से कॉफी बीन्स पैदा किए जाते थे. लगभग 10 सालों से यहां इस तरह से ही कॉफी बन रही है, और उसे फ्रांस, जापान और यूके में 1.3 लाख रुपये प्रति 1 किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है.

