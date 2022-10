अरबों रुपये का घर है बिकने को तैयार मगर नहीं मिल रहा खरीदार! महान पेंटर की पेंटिंग से सजी है दीवारें

दुनिया में कई ऐसे घर ( Costliest Houses In The World) हैं जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना असंभव जैसा है, फिर भी अगर कोई इनकी कीमत की गणना करे तो उसके होश उड़ जाएंगे. बकिंघम पैलेस से लेकर मुंबई में मुकेश अंबानी के बंगले (Antilia cost in rupees) तक, कई ऐसे घर हैं जो अरबों रुपये के हैं. ऐसा ही एक घर इटली (Italian villa up for sale) में है जो इतना खूबसूरत है कि देखने वाली की आंखों दर्द हो जाएंगी पर वो सामने खड़े होकर आंख नहीं झपका पाएगा. अब ये घर (16th century house auction) बिकने को तैयार है पर इसे खरीदने वाला कोई नहीं है.

दुनिया के सबसे महंगे घरों (most expensive houses of the world) की लिस्ट में शामिल है रोम का कसीनो डेल ऑरोरा (Casino dell’Aurora). डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया की एकलौती ऐसी बिल्डिंग है जिसकी छत पर महान पेंटर Michelangelo Merisi da Caravaggio द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स बनी हैं. कैरावैगियो, इटली में साल 1571 में पैदा हुए थे और सिर्फ 38 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी. उनके द्वारा बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स आज भी दुनिया में आकर्षण का केंद्र हैं.

3800 करोड़ रुपये थी कीमत

हैरानी की बात ये है कि पिछले 3 बार से इस इमारत को बेचने के लिए नीलामी में रखा जाता है पर ये नीलाम नहीं हो पा रही है. बीते 18 अक्टूबर को भी इसे रीलिस्ट किया गया था. 30 हजरा स्क्वायर फीट में बना ये 16वीं शताब्दी का घर एक समय में शिकारियों के लिए हंटिंग लॉज का काम करता था. कोर्ट ऑर्डर के बाद इसे बार-बार नीलामी के लिए रखा गया पर ये नीलाम नहीं हो पाया. फिर इसके बाद इसके दाम में भी कटौती की गई. आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले इस घर का दाम था 3800 करोड़ रुपये पर अब कीमत कम कर के 1900 करोड़ रुपये कर दिया गया है. उसके बावजूद भी इसे खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा है.

प्रिंस की मौत के बाद से घर पर छिड़ी थी जंग

रिपोर्ट के मुताबिक जो भी इस बंगले को खरीदेगा, उसे इटैलियन कानून के अनुसार 85 करोड़ रुपये खर्च कर इस घर को रिनोवेट करवाना पड़ेगा. ये घर 2018 से पहले, 400 सालों तक Prince Nicolò Boncompagni Ludovisi के परिवार की जागीर था. पर 2018 में उनके निधन के बाद उनकी तीसरी पत्नी और 3 बड़े बेटों के बीच इसे लेकर लड़ाई छिड़ गई और तब कोर्ट ने इसे बेचने का ऑर्डर दे दिया. इस घर को खरीदने के लिए सिर्फ करोड़पति नहीं, अरबपति होने की जरूरत है.

