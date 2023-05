Most Expensive Ice Cream: सिर्फ अमीर चख सकते हैं ये आइसक्रीम, एक के दाम में आ जाएगी कार! होश उड़ा देगी कीमत

गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और मार्केट में तरह-तरह की आइसक्रीम आने लगी है. बच्चे हों या बड़े, हर किसी को आइसक्रीम खाना पसंद होता है. आइसक्रीम अलग-अलग कीमतों की होती है, कुछ 5 रुपये की भी मिल जाती हैं और कुछ की कीमत 500 तक चली जाती है. व्यक्ति अपने जेब के हिसाब से आइसक्रीम खा लेता है. पर दुनिया में एक ऐसी भी आइसक्रीम (Most expensive ice cream in the world) है, जिसे सिर्फ अमीर आदमी ही अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो इतनी महंगी है कि उसे खरीदने के लिए शायद गरीब आदमी को लोन लेना पड़े और उसकी कीमत में एक अच्छी खासी कार आ जाए.

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार बीते 25 अप्रैल को एक नई आइसक्रीम ने दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम (World’s most expensive ice cream) होने का रिकॉर्ड बनाया है और पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. जापान की आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी सिलाटो ने ब्याकुया (Byakuya) नाम की आइसक्रीम लॉन्च की है. ये नई प्रोटीन से युक्त आइसक्रीम है जो दुनिया में सबसे महंगी आइसक्रीम बन गई है.

आइसक्रीम के साथ आता है खास चम्मच

इसका वेलवेटी बेस होता है जो दूध से बनता है, दो तरह की चीज़, अंडे का पीला हिस्सा, पड़ता है. इसके अलावा पैर्मिगियानो चीज, व्हाइट ट्रूफल ट्रूफल ऑयल आदि जैसी कई चीजें इस आइसक्रीम में पड़ती हैं. ये आइसक्रीम स्टाइलिश ब्लैक बॉक्स में आती है और इसके साथ एक हाथ से बना एक मेटल स्पून भी दिया जाता है जिसे क्योटो के कुछ क्राफ्ट्समैन उसी तकनीक से बनाते हैं, जिससे मंदिर बनाए जाते हैं.

कितनी है आइसक्रीम की कीमत?

अब जब हमने आइसक्रीम के बारे में सब कुछ बता दिया है तो चलिए आपको इसकी कीमत के बारे में भी बताते हैं. कंपनी की वेबसाइट पर 130 ml ब्याकुया आइसक्रीम मिल रही है जिसकी कीमत 6700 डॉलर यानी 5 लाख रुपये से भी ज्यादा है. पहले ये अंदाजा लगाया गया था कि आइसक्रीम के साथ आने वाला चम्मच इतना महंगा है कि आइसक्रीम की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है, पर ऐसा नहीं है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बिना चम्मच का हिसाब लगाए ही आइसक्रीम की ये कीमत बताई है. आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी का सुझाव है कि इसे व्हाइट वाइन के साथ खाने में ये और स्वादिष्ट लगती है.

