ये है दुनिया का सबसे महंगा डाक टिकट, मिलते ही चमक जाएगी किसी की भी किस्मत, जान लीजिए कीमत!

दुनिया में हर चीज की कीमत होती है. किसी की कम, किसी की ज्यादा. लोग चीजों की कीमत से उसके मूल्य का पता लगा लेते हैं. पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखने में तो मामूली लगती हैं पर कीमत इतनी ज्यादा होती है कि जो कोई भी उसके बारे में सुनता है, दंग रह जाता है. अब आप एक डाक टिकट को ही ले लीजिए. लाल रंग का दिखने वाला ये टिकट किसी साधारण डाक टिकट (Most expensive postage stamp of the world) जैसा ही लगता है पर जब आप इसकी कीमत जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे.

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ‘The British Guiana One-Cent Black on Magenta’ नाम का स्टैंप दुनिया का सबसे महंगा स्टैंप (World’s Most Expensive Object by Weight) है. पर सबसे महंगा स्टैंप ही नहीं, अपने वजन के हिसाब से ये दुनिया की सबसे महंगी चीज भी है. तुलना के लिए बता दें कि इस टिकट का वजन 40 मिलिग्राम है और कीमत है 70 करोड़ रुपयों से ज्यादा! वहीं 0.2 कैरेट का हीरा, जिसका वजन 40 मिलिग्राम ही होता है, 58 हजार रुपयों का होता है. वहीं 40 मिलिग्राम एलएसडी कीमत करीब 4 लाख रुपये होती है.

अपने में एकलौता है स्टैंप

इन आंकड़ों से समझ गए होंगे कि ये स्टैंप अपने वजन के हिसाब से क्यों दुनिया की सबसे महंगी चीज है! अब सवाल ये उठता है कि ये स्टैंप आखिर इतना महंगा क्यों है? इसकी कीमत इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये अपने में एकलौता स्टैंप है जिसकी कोई कॉपी नहीं है, ये अकेला ही है. दूसरी तरफ जिन स्टैंप को दुनियाभर के स्टैंप कलेक्टर जुटाते हैं, उसकी कई कॉपियां उपलब्ध होती हैं.

कैसे इतना फेमस हो गया स्टैंप?

रिपोर्ट के अनुसार साल 1856 में ब्रिटिश गुइआना के लोकल न्यूज ऑफिस ने पेपर के कई टुकड़ों को प्रिंट किया था जिनपर एक शिप की तस्वीर थी जिसपर मस्तूल भी लगा था. उसपर ब्रिटिश कॉलोनी का मोटो भी लिखा था- ‘हम देते हैं और बदले में मिलने की भी उम्मीद भी करते हैं.’ ये स्टैंप कुछ डाक टिकट के बदले में छापे गए थे जिन्हें पोस्टमास्टर ने अवैध ठहरा दिया था. ये नए छपे हुए स्टैंप सिर्फ काम चलाने के लिए बनाए गए थे. जैसे ही असल स्टैंप का नया बैच छपा, तो इन स्टैंप को सर्कुलेशन से हटा लिया गया. करीब 17 साल बाद, 1873 में, एक 12 साल के बच्चे को अपने अंकल की चिट्ठी में वही स्टैंप मिला जिसे उसने एक लोकल स्टैंप कलेक्टर को बेच दिया. 150 साल बाद आज के वक्त में वो एक स्टैंप दुनिया का सबसे कीमती स्टैंप बन गया है. जून 2021 तक ये स्टैंप 9 लोगों के पास रहा है मगर अब इसे स्टैनली गिबन्स Stanley Gibbons नाम की कंपनी ने खरीद लिया है. कंपनी ने स्टैंप को शेयर्स के रूप में बेचना शुरू कर दिया और अब तक इसके 80 हजार टुकड़े यानी 80 हजार शेयर्स बिक चुके हैं.

