दुनिया के सबसे खौफनाक घरों में शामिल है ये मकान! 160 सालों से लोगों के डर का बना है कारण

अक्सर लोग कहते हैं कि डर इंसान के मन में होता है और भूत-प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मगर उसके बावजूद भी लोगों के साथ कुछ ऐसे अनुभव जिंदगी में हो जाते हैं जो उन्हें ये भरोसा दिला देते हैं कि जीवित दुनिया से परे भी कुछ ऐसा हमारे बीच मौजूद है जिसकी कोई व्याख्या नहीं होती. दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग भूत होने का दावा करते हैं. आज हम आपको भारत से दूर, ब्रिटेन (Most haunted house of Britain) ले चल रहे हैं जहां एक 160 साल पुराना मकान (160 years old house in Britain) है जिसे ब्रिटेन का सबसे डरवाना घर माना जाता है.

1862 में बोर्ले रेक्टरी (Borley Rectory) नाम के इस मकान का निर्माण इंग्लैंड के एसेक्स (Essex, England) में हुआ था. यहां एक छोटा कसब है जिसका नाम बोर्ले (Borley) है. ये मकान एक रेक्टरी (Rectory) के रूप में बनाया गया था. रेक्टरी वो जगह होती है जहां रेक्टर यानी धर्म गुरू रहा करते हैं. इस रेक्टरी का निर्माण हेनरी डॉसन एलिस बुल (Henry Dawson Ellis Bull) ने करवाया था जिन्हें एक साल बाद रेक्टर बनाया गया और वो इस मकान में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए थे. मकान के निर्माण के बाद से ही इसे भूतिया (haunted house in England) कहा जाने लगा था. इसके निर्माण के पहले यहां दूसरी रेक्टरी थी जो 1841 में लगी एक आग के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई थी.



सामने आ चुकी हैं कई विचित्र घटनाएं

कई लोगों ने दावा किया है कि इस घर के निर्माण के कुछ वक्त बाद से ही विचित्र घटनाएं होने लगी थीं. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कई लोकल लोगों ने दावा किया है कि देर रात उन्हें मकान के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती थी. साल 1900 के करीब हेनरी की बेटियों को एक नन का भूत घर के ठीक बाहर नजर आया. जब वो उसके पास जाने लगीं तो वो गायब हो गई. कई लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने दो बिना सिर वाले भूतों को घोड़ा गाड़ी चलाते हुए देखा है.

घर पर हो चुकी है कई रिसर्च

वक्त के साथ विचित्र घटनाएं बढ़ती गईं. किसी ने दावा किया कि सामान अपने आप हिलने लगे तो किसी ने कहा कि घर में अचानक से आग लग गई. साल 1937 से 1938 तक हैरी प्राइस नाम का एक शख्स उसी घर में रहा. असल में प्राइस एक साइकिक रिसर्चर थे जो भूतियां विषयों पर रिसर्च करते थे और भूतों क पता लगाते थे. उन्होंने 1940 में एक किताब लिखी जिसमें इस घर के भूतिया होने का दावा किया, हालांकि, बाद में प्राइस के दावे को लोगों ने झूठा भी बताया. आज तक इस घर को इंग्लैंड का सबसे भूतिया घर माना जाता है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news