Viral Video: ये है 'दुनिया का सबसे असंभव डांस!', माइकल जैक्सन को मिली थी इससे प्रेरणा, क्या आपको पता है नाम?

डांस यानी नृत्य इंसान के भावों को बताने का एक तरीका होता है. लोग डांस कर के अपनी खुशी को भी जताते हैं और अपने दुख को भी बांटते हैं. दुनिया के तमाम देशों में अलग-अलग डांस फॉर्म्स मौजूद हैं जो एक दूसरे से काफी अलग हैं. ये फॉर्म्स भले ही अन्य लोगों को अजीब या कठिन लगें पर ये उतने भी नहीं होते जितने नजर आते हैं. हालांकि, दुनिया में एक ऐसा भी डांस है जिसे ‘दुनिया का सबसे असंभव डांस’ (Most impossible dance in the world) माना जाता है. जब आप इस डांस को देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है.

इंस्टाग्राम अकाउंट @earthpix पर अक्सर दुनिया के अनोखेपन को दिखाने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो एक डांस फॉर्म (amazing dance form video) को दिखा रहा है. इसमें एक व्यक्ति विचित्र पोशाक पहनकर डांस करता नजर आ रहा है. भारत के कथकली डांस में नाचने वाले डांसर भी अनोखे कपड़े पहनते हैं और चेहरे पर खास मेकअप करते हैं. इस वीडियो में भी जो डांसर है, उसका पूरा पहनावा काफी अलग है. चेहरे पर मास्क पहना गया है और इसी वजह से इस डांस को जाओली मास्क डांस (Zaouli mask dance) कहते हैं.

अनोखा डांस करते दिखा डांसर

वीडियो में दिए कैप्शन के अनुसार- “जाओली मास्क डांस को अनौपचारिक रूप से “दुनिया में सबसे असंभव नृत्य” के रूप में जाना जाता है. ये मध्य आइवरी कोस्ट (Ivory Coast) के गुरो लोगों का एक पारंपरिक नृत्य है. लोगों का मानना है कि इस डांस फॉर्म ने मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन को भी इंस्पायर किया था और उन्होंने इसी से ही अपने कई डांस मूव्स को निकाला था. इस डांस को 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की रीप्रजेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया था. माना जाता है कि डांस को 1950 के दशक में बनाया गया था. इसे सिर्फ पुरुष ही परफॉर्म करते हैं जो इसकी प्रैक्टिस सालों से करते आते हैं. ये लोग चप्पल पहनते हैं पर उसके बावजूद भी कमाल के डांस मूव करते हैं.”

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो में डांसर ने खुद को अनोखे ढंग से तैयार किया है और पूरे शरीर की जगह सिर्फ अपने पैरों को अनोखे ढंग से हिलाकर डांस कर रहा है. इस वीडियो को 21 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि शख्स इतनी तेज पैर हिला रहा है कि उसे कैमरा ऑपरेटर होना चाहिए था क्योंकि उसे कैमरा पकड़ने के लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी.

