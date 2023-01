VIDEO: फोन खोलने के लिए शख्स ने डाला बेहद लंबा पासवर्ड, देखकर उड़े लोगों के होश! कहा- 'कुछ खतरनाक छुपाया है'

अक्सर लोग अपने फोन की सुरक्षा का खास ध्यान ध्यान रखते हैं और इसके लिए उसकी सिक्योरिटी सेटिंग को बेहतर से बेहतर कर देते हैं. कोई फोन को लॉक-अनलॉक करने के लिए पैटर्न का प्रयोग करता है तो कोई पिन डाल देता है. कई फोन्स में सिर्फ 4 डिजिट के पिन हो सकते हैं मगर कुछ में उससे भी ज्यादा होते हैं. इन दिनों एक शख्स का वीडियो वायरल (Man insert long password in phone video) हो रहा है जिसने अपने फोन को अनलॉक करने के लिए उसमें इतना लंबा कोड डाला कि देखने वाले ही दंग रह गए. शख्स की ऐसी सिक्योरिटी अब सवाल खड़े कर रही है.

ट्विटर अकाउंट @DailyLoud पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी फनी और हैरान करने वाला भी है. इस वीडियो में एक व्यक्ति अपने फोन में बेहद लंबा पासवर्ड (Most insane iPhone password) डालते नजर आ रहा है. उसके पास आई-फोन दिख रहा है जो फोन्स के मामले में काफी महंगा माना जाता है. अब जब इतना महंगा फोन होगा, तो उसकी सुरक्षा भी कायदे से करनी पड़ेगी.

Most insane iPhone password I have ever witnessed 😳📱 pic.twitter.com/nm6UccLQsR

— Daily Loud (@DailyLoud) January 19, 2023