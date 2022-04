VIDEO: यहां रहती हैं जहर से भरी बेहद अनोखी शार्क! इंसानों को कर सकती है बुरी तरह घायल

पानी के अंदर रहने वाले कई जीव बेहद खतरनाक (Dangerous water animals) होते हैं जिनके सामने इंसानों का टिक पाना बेहद मुश्किल होता है. कुछ तो इंसानों को जान से मारने में भी सक्षम होते हैं. इन जीवों में सबसे खतरनाक माना जाता है शार्क मछली (deadly sharks) को, जिनकी रफ्तार और नुकीले दांत इंसान की मिनटों में जान ले सकते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि कुछ शार्क जहरीली (poisonous sharks in Britain) भी होती हैं. ऐसी ही एक शार्क मछली ब्रिटेन में रहती है जिसे कई लोग दुनिया की सबसे जहरीली शार्क भी मानते हैं, हालांकि ये टाइटल आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड किंगडम की थेम्स नदी (Sharks in Thames river) में शार्क की एक नस्ल रहती है जिसे स्पाइनी डॉगफिश (Spiny Dogfish) या फिर स्परडॉग शार्क (Spurdog Shark) कहते हैं. शार्क का ऐसा नाम इसके डोर्सल फिन (Dorsal fin) यानी ऊपरी हिस्से पर बने स्पाइन के कारण पड़ा है. जब कभी शार्क को खतरा मेहसूस होता है तब वो खुद को गेंद की तरह मोड़ लेती है और इसी स्पाइन से हमलावर पर धावा बोल देती है.

The spurdog shark, also known as the spiny dogfish are vulnerable to overfishing and here in the UK the population has fallen by 95% in the last 100 years. But the waters around Mull are great for them! #Autumnwatch

