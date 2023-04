पत्नी के साथ घर आई बेटी, मां ने अलग-अलग कमरों में सोने का दिया फरमान! वायरल पोस्ट पर लोग लेने लगे मजे

समलैंगिक विवाह (Same Gender Marriage) पर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बहस काफी चर्चा में है. पर कई देशों में इसकी अनुमति है और लोग भी बिना लिंगभेद किए, अपने जीवनसाथी को चुनते हैं. पर ऐसे विवाह हो जाने के बाद भी शायद विदेशों में उम्रदराज लोगों की मानसिकता नहीं बदलती. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला द्वारा लिखा हुआ पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी समलैंगिक बेटी और उसकी पत्नी (Mother ask daughter-wife to sleep separately) के साथ कैसा व्यवहार किया. उसकी बातों को सुनकर सोशल मीडिया पर लोग भड़के और फिर ट्रोल करने के साथ मजे लेने लगे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) एक पेज है जिसका नाम है ‘AITA’. इस पेज पर लोग अपने जीवन से जुड़ी किसी स्थिति को शेयर करते हैं और अन्य यूजर्स से उनकी राय लेते हैं कि क्या उस स्थिति में उन्होंने जो किया, वो सही था या गलत. असल में वो ये जानना चाहते हैं कि उस सिचुएशन में उन्होंने बेवकूफी की या नहीं. ऐसा ही एक 60 साल की महिला (Old woman weird decision reddit) ने भी किया जब उसने अपनी बेटी और बहू के बारे में बताते हुए लोगों से जानना चाहा कि उसका रवैया ठीक था या नहीं.

पत्नी के साथ मां से मिलने आई थी बेटी

महिला ने बताया कि उसकी 31 साल की बेटी और 33 साल की बहू (बेटी की पत्नी) अपने 5 साल के बेटे के साथ उसके घर रहने आए थे. बेटी, मां से मिलकर बहुत खुश थी. पर जब रात का वक्त आया और सब लोग सोने चले तो बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने बेटी-बहू और नाती के लिए अलग-अलग कमरों का इंतजाम किया है. यानी वो बेटी-बहू को अपने घर में साथ नहीं सुलाना चाहती थी, इसलिए अलग-अलग कमरों में सोने का फरमान जारी कर दिया. जब बेटी ने ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा. उसने कहा कि वो पिछले 9 सालों से अपनी पत्नी के साथ ही सोती आई है, कभी अकेले नहीं सोई. इस वजह से वो अब भी अकेले नहीं सोएगी.

बेटी-बहू को अलग-अलग कमरों में सुलाया

तब मां ने बेटी से कहा कि उसका भाई, यानी महिला का बेटा भी जब भी अपनी पत्नी के साथ घर आता है, तो अलग कमरे में सोता है और पत्नी अलग कमरे में, इसलिए उसे भी इस नियम को मानना पड़ेगा. बेटी इस बात से नाराज हुई और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर होटल में रुकने चली गई. फिर काफी समय से मां-बेटी में बातें नहीं हो रही हैं. 60 साल की महिला ने ये पोस्ट लिखकर लोगों से पूछा कि क्या उसने बेवकूफी की या नहीं.

लोगों ने महिला को किया ट्रोल

उसकी इन बातों को सुनकर लोगों ने उसे खूब ट्रोल किया और उसके मजे लिए. लोगों का कहना है कि उसकी बेटी शादीशुदा है, वो अपने पार्टनर के साथ एक ही कमरे में सो सकती है. अगर महिला को इस बात से एतराज है कि वो दोनों समलैंगिक हैं और उनके साथ सोने से बुरा असर परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ेगा तो उसे बेटी-बहू को घर ही नहीं बुलाना चाहिए था. जबकि कई लोगों ने ये भी कहा कि अगर वो दोनों कमरे में साथ रहकर रोमांस भी करते हैं, और इस बात से महिला को समस्या है तो ये भी गलत भावना है क्योंकि शादीशुदा कपल जो करना चाहें, साथ में कर सकते हैं. बहुत से लोगों ने कहा कि अगर वो भी उस महिला की जगह होते तो ऐसा ही करते. इस पोस्ट को और लोगों के रिएक्शन को पढ़ने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

