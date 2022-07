स्कूलों का नया सत्र शुरू होने पर कैसा है बच्चों का हाल? वायरल वीडियो को देख आ जाएगी बचपन की याद

गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और स्कूलों का नया सत्र (new session schools) शुरू हो गया है. ऐसे में माता-पिता को चैन की सांस लेने का मौका तो जरूर मिला है क्योंकि कई दिनों तक घर में मस्ती और शैतानी करने के बाद बच्चे आखिरकार फिर से स्कूल जाने लगे हैं. मगर बच्चों को कैसा मेहसूस हो रहा है इसके बारे में हर कोई समझ सकता है क्योंकि लगभग हर किसी ने इस दौर को देखा होगा जब लंबी छुट्टियों के बाद फिर से स्कूल जाना पड़ता था. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बच्चों (kid unwilling to go to school viral video) के दुख को साफ दिखा रहा है!

सोशल मीडिया पेज ‘उम्दा पक्तियां’ के ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो इतना फनी (funny video kid throwing school bag) है कि इसे देखकर आपका पेट दुखने लगेगा. साथ ही आपको अपने बचपन के दिनों की याद भी आ सकती है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- “स्कूलों का नया सत्र शुरू हो रहा है, बहुत घरों में ऐसे हालात होने वाले हैं…स्कूल चलें हम.”



स्कूल ना जाने की जिद कर रहे बच्चे को मां ने पीटा

वीडियो में एक मां अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए जिद कर रही है तभी बच्चा गुस्से में घर से बाहर, गली में निकल आता है और बैग को रास्ते में फेंक देता है. अब इस हरकत पर क्या अंजाम होता है ये तो हर कोई जानता है. बच्चे के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ. उसकी मां ने पहले तो उसका बैग उठाया फिर उसी बैग से उसे मार दिया. उसके बाद मां ने उसे थप्पड़ (mother beat kid for not going to school) लगाया और कान पकड़कर स्कूल ले जाने के लिए निकल गई. बच्चा काफी विरोध करते दिख रहा है, हाथ-पैर चला रहा है मगर ऐसी स्थितियों में मां कहां सुनती हैं. बच्चा सड़क पर लेटता हुआ भी दिख रहा है और परेशान मां उसे खींचकर स्कूल ले जाने में लगी है. वीडियो के बैकग्राउंड में फनी आवाजें डाली गई हैं जिससे ये और भी ज्यादा मजाकिया लग रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि इस वीडियो को 64 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 3 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक महिला ने कहा- अपना बचपन याद आ गया, मेरी यही हालत थी. हर कोई छोड़ जाता था और मैं स्कूल से भाग आती थी. मार भी खाई है. एक शख्स ने कमेंट में एक फनी फोटो पोस्ट की है जिसमें लिखा है स्कूल का पहला दिन. तस्वीर में एक बच्चे को तीन लोग उसके हाथ और पैर पकड़कर स्कूल ले जाते दिख रहे हैं. एक शख्स ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया और कहा- शिक्षा पॉलिसी में कई तरह के बदलाव किए गए, मुफ्त में किताबें दी गईं, मिडडे मील दी गई मगर बच्चों को अच्छा माहौल नहीं दिया जा सका. इसके बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news