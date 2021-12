डेटिंग साइट पर बेटी के नाम से अकाउंट चलाने लगी मां, अंजान मर्दों से की चैटिंग! वजह जानकर लड़की भी रह गई दंग

इन दिनों ऑनलाइन डेटिंग (Online Dating) का कल्चर काफी कॉमन हो गया है. लोग डेटिंग साइट्स पर अंजान लोगों से बातें करते हैं और फिर उनसे रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए मिलते हैं. मगर एक मां ने अपनी बेटी को ऑनलाइन डेटिंग (Mother Chat with Strangers on Daughter’s Behalf) के जाल से बचाने के लिए कुछ ऐसा किया कि जब उसकी बेटी को इस बारे में पता चला तो वो भी दंग रह गई.

अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाली क्लोय टकर (Chloe Tucker Caine) नाम की महिला ने द सन वेबसाइट से बात करते हुए हाल ही में कुछ ऐसा बताया जिसको जानकर लोग दंग रह गए. पूर्व एक्ट्रेस और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाली क्लोय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल ही में अपना एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां, उनके नाम से अकाउंट बनाकर डेटिंग ऐप्स (Woman Chat with Men on Dating App for Daughter) पर अंजान मर्दों से बातें करती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Chloe Tucker Caine (@chloeinmanhattan)



बेटी के नाम से लोगों से चैट करने लगी मां

क्लोय ने बताया कि वो एक शख्स से ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मिलीं और दोनों में नजदीकियां बढ़ती गईं. रिलेशनशिप में आने के बाद क्लोय और वो शख्स साथ में रहने लगे मगर कुछ कारणों से शख्स ने उससे ब्रेकअप कर लिया. क्लोय इस ब्रेकअप से पूरी तरह टूट चुकी थीं. तब उनकी मां ने उनकी मदद की. मां ने बेटी के नाम से डेटिंग ऐप्स पर अकाउंट बनाया और उसके नाम से बातें करने लगीं. उन्होंने ये बाद बेटी को जब बताई तो वो दंग रह गई मगर वो समझ गई कि उसकी मां उसके भले के लिए ही ऐसा कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी फिर से गलत लड़के के साथ रिलेशनशिप में आए.

इंटरनेट पर लोग दे रहे प्रतिक्रिया

इस बीच क्लोय की मां ने एक ब्रिटिश शख्स से बातें की और उन्हें उसका स्वभाव पसंद आ गया. तब उन्होंने बेटी से उस शख्स से बातें आगे बढ़ाने के लिए कहा. आज वो शख्स क्लोय का पति है और क्लोय इस बात से खुश हैं कि उनकी मां ने ऐसा किया. सोशल मीडिया पर महिला की कहानी सुनकर लोग हैरान भी हैं और उसकी मां पर प्यार बरसा रहे हैं. लोगों का कहना है कि वाकई मां हमारी पहली दोस्त होती है.

