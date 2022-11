VIDEO: अपने नवजात बच्चे से पहली बार मिलकर भावुक हो गई मादा चिंपांजी, उठाकर लगा लिया गले!

इंसान हो या जानवर, मां के अंदर अपने बच्चे के लिए एक समान भावना होती है. जन्म देने के साथ ही वो उनके लीजिए जीती है, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है. ऐसे में अगर किसी भी मां को उसके बच्चों से दूर करो तो वो टूट जाती है. हाल ही में ऐसा ही एक चिंपांजी के साथ भी देखने को मिला जब कई दिन बाद वो अपने बच्चे से मिली तो इतनी भावुक (chimpanzee emotional to see new born baby video) हो गई कि उसे उठाकर गले लगा लिया.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden जानवरों से जुड़े रोचक वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक मादा चिंपांजी (Mother chimp meets baby video) अपने बच्चे को प्यार करती हुई दिख रही है. वीडियो के साथ बताया गया कि अमेरिका के कांसास प्रांत में स्थित सेडविग काउंटी के जू (Sedgwick County Zoo) में एक चिंपांजी ने बच्चे को जन्म दिया. बच्चे को कुछ दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई के साथ निगरानी में रखा गया क्योंकि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी. इस वजह से मां अपने बच्चे से दूर थी.

There was a baby chimp born at The Sedgwick County Zoo, the baby had to be put on oxygen for a few days.

This is the moment mommy and her baby reunited again.. pic.twitter.com/AJJyPwlL14

