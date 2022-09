सड़क पर खड़े इंसानों की ओर बढ़ा हाथी का बच्चा, मां ने तुरंत खींच लिया पीछे! वीडियो हो रहा वायरल

अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक जीव कौन सा है, तो मुमकिन है कि आप मगरमच्छ या फिर शेर कहेंगे, पर सच तो ये है कि सबसे खतरनाक इंसान होते हैं और क्योंकि उनसे हर दूसरे जीव को खतरा है. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे जानवर इस बात से वाकिफ हैं कि इंसान कितने कतरनाक हो सकते हैं. इसी वजह से इस वीडियो में एक मादा हाथी अपने बच्चों (mother elephant stop baby from going to humans) को इंसानों के पास जाने से रोक रहा है.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर जानवरों से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक एक हाथी अपने बच्चे (elephant stopping baby to approach elephants video) को इंसानों को पास जाने नहीं दे रही. मां अपने बच्चों को हर खतरे से बचाती है और उन्हें हमेशा ही सतर्क करना चाहती है. इंसान की ही तरह ये मां भी अपने बच्चों को इंसानों के खतरे से बचाने में तत्पर नजर आ रही है.

Mother elephant stops its child from approaching the tourists.. pic.twitter.com/ASruHsJKnn — Buitengebieden (@buitengebieden) September 3, 2022



हाथी ने बच्चे को इंसानों के पास जाने से रोका

वीडियो में एक हाथी और उसका बच्चा साथ में जंगलों के बीच से निकलकर बाहर आते दिख रहे हैं. रोड पर पहुंचकर उनका ध्यान कुछ लोगों पर जा रहा है जो वहां खड़े उनका वीडियो बना रहे हैं. हाथी का बच्चा चंचल है, वो भागते हुए इंसानों की तरफ बढ़ता है मगर हाथी अपनी सूंड से उसे रोकती है और फिर पीछे कर देती है. इसके बाद जैसे-जैसे वो पीछे घूमती है, वैसे-वैसे बच्चे को भी अपने साथ घुमा लेती है और वहां से लेती जाती है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि मादा हाथी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानती है कि इंसान कितने निर्दयी होते हैं. एक शख्स ने गैंडे और उसके बच्चे का एक वीडियो शेयर किया जिसमें बच्चा इसी तरह इंसानों की तरफ भागते आता है और फिर भागते हुए अपनी मां के पास लौट जाता है.

