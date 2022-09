बेटी की सुहागरात पर कमरे के अंदर साथ सोती है मां! जानिए शादी से जुड़ी हैरान कर देने वाली परंपरा की वजह

विवाहित हों या अविवाहित, सुहागरात (weird tradition related to first night) शब्द सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. ये शब्द किसी के मन में पुरानी यादें ताजा कर देता है तो किसी को आने वाले कल के लिए उत्सुक कर देता है. फिल्मों और टीवी सीरियलों ने सुहागरात को जितना रोमैन्टेसाइज़ किया है, असल में स्थिति ठीक वैसी नहीं होती. अक्सर इस रात को कपल एक दूसरे को समझने में बिताते हैं या फिर ढेर सारी बातें करते हैं. अलग-अलग देशों में सुहागरात से जुड़ी अलग-अलग मान्यताएं हैं. भारतीय संस्कृति में कई जगहों पर तो पति-पत्नी को शादी के तुरंत बाद कुछ वक्त तक साथ नहीं सोने देते. मगर सबसे विचित्र मान्यता अफ्रीका (Mother sleeps with daughter on first night) के कुछ प्रांतों में मानी जाती है जहां इस खास रात पर लड़की की मां उसके साथ कमरे में सोती है.

अफ्रीका (Africa weird marriage tradition) के कई देश आज भी अपनी सालों पुरानी मान्यताओं का पालन उसी लगन से करते हैं जैसे सालों पहले किया करते थे. वहां ज्यादातर जनजातियां रहा करती थीं जो जीवन के हर पड़ाव पर अलग-अलग रीति रिवाजों को मानती थीं. आज भी इनमें से कई का पालन किया जाता है. ऐसी ही एक परंपरा अफ्रीका के कुछ गांवों में होती है जो शादी से जुड़ी है.

इस वजह से साथ सोती है मां

इस मान्यता के अनुसार शादी हो जाने के बाद जब पति-पत्नी पहली बार एक साथ रात गुजारते हैं तो उस रात उनके साथ दुल्हन की मां भी साथ होती है. यानी सुहागरात पर पत्नी की मां भी उसी कमरे में सोती है जिसमें पति और पत्नी होते हैं. मां नहीं तो परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला साथ सोती है. मान्यता है कि बुजुर्ग महिला उस रात दूल्हा-दुल्हन को खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए सीख देती है और दुल्हन को समझाती है कि उसे उस रात क्या करना है. अगले दिन सुबह, मां परिवार के अन्य बुजुर्गों से इस बात की पुष्टि करती है कि नवविवाहित जोड़े ने शादी की शुरुआत अच्छी तरीके से की है.

दुनिया में और भी हैं विचित्र मान्यताएं

वैसे अफ्रीका ही नहीं, दुनिया में कई जगहों पर शादी से जुड़ी ऐसी मान्यताएं हैं जो अजीबोगरीब लगती हैं. ऐसी ही एक मान्यता क्यूबा में होती है जहां दुल्हन के साथ डांस करने के लिए मेहमानों को पैसे देने पड़ते हैं. वो पैसे उन्हें उसके गाउन में लगाने पड़ते हैं. इसी तरह स्कॉटलैंड के कई इलाकों में शादी से कुछ हफ्ते पहले दूल्हा-दुल्हन पर कीचड़ फेंका जाता है और चेहरा कालिख से पोत दिया जाता है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news